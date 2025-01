Vojnové zločiny na kamere: Rusi brutálne popravili ukrajinských zajatcov, všetko si natočili

Taktiež ukrajinská generálna prokuratúra informovala, že začala trestné konanie kvôli zastreleniu ukrajinských zajatcov. V jej vyhlásení sa píše, že „počas útoku na pozície ukrajinských vojsk v Doneckej oblasti okupanti vzali do zajatia šesť príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl a následne ich zastrelili“. Ruskojazyčný servis BBC podotýka, že nie je jasné, či generálna prokuratúra aj ombudsman informovali o tom istom prípade.

Lubinec na svojom účte na telegrame uviedol, že na internete je video, na ktorom je zachytené údajne to, ako Rusi strieľajú do neozbrojených vojnových zajatcov. „Okupanti na videu zachytili vlastný zločin,“ uviedol ukrajinský ombudsman. Na videu leží na zemi ešte siedmy ukrajinský vojak, jeho osud však nie je známy. Lubinec tiež uviedol, že Rusi na zajatcov pred zastrelením kričali, aby „zaľahnúť a držali hubu“ a ten, ktorý všetko nakrúcal, hovorí, že „jeden je môj“. Neskôr je podľa ombudsmana vidieť, ako tento vojak strieľa do chrbta jedného zo zajatcov.

Streľba pri Robotyne, ruskí vojaci zastrelili zajatých ukrajinských vojakov Video

Kat, ktorého identita doteraz nebola zistená, na videu zažíva potešenie zo strieľania neozbrojených ukrajinských vojnových zajatcov. Na začiatku videa požiadal svojho spolubojovníka, aby vzal jeho telefón a natočil jeho masaker, uviedol portál Nexta, ktorý desivé video zdieľal.

BBC v decembri informovala, že ruskí vojaci len za rok 2024 popravili 127 ukrajinských zajatcov. Od vlaňajšieho leta a jesene ide podľa Kyjeva o systematické konanie, ktoré je súčasťou ruskej politiky. Podľa serveru The Kyiv Independent v posledných mesiacoch najmä z Doneckej oblasti pribúda správ o mučení, zneužívaní a zabíjaní ukrajinských zajatcov.

Čítajte aj Ruský dôstojník, odsúdený za vraždu mladej Ukrajinky, je po mesiaci vonku z väzby

Medzinárodné humanitárne právo, a najmä tretí Ženevský dohovor, hovorí o ochrane vojnových zajatcov a ich poprava je vojnovým zločinom.