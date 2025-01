Trump dúfa, že uzavrie obchodnú dohodu s Čínou, chcel by opäť rokovať s lídrom KĽDR

Trump televízii Fox News, ktorú majú v obľube konzervatívni Američania, tiež povedal, že by rád obnovil kontakt so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. S ním sa počas svojho prvého obdobia v Bielom dome stretol trikrát, ale bez toho, aby dosiahol pokrok v spore o jadrový program KĽDR, uviedla agentúra AFP.

Kim Čong-una podľa agentúry Kjódó teraz označil za „šikovného chlapa“, s ktorým dokázal vychádzať, pretože to nie je žiadny „náboženský fanatik“.

Trumpov prejav na Svetovom fóre v Davose Video Zdroj: ta3

„Išlo to dobre. Bol to dobrý, priateľský rozhovor,“ povedal Trump o rozhovore s čínskym náprotivkom. „Môžem to urobiť,“ povedal Trump o možnosti dohodnúť sa s Čínou na praktikách spravodlivého obchodu. Fox News tiež povedal, že by radšej nepoužil clá proti Číne, ale označil ich za silnú páku, doslova „ohromnú silu“ a „veľmi veľkú moc“. Argumentoval podľa serveru BBC News tiež tým, že Čína získava z obchodu so Spojenými štátmi veľa peňazí, ktoré vynakladá na rozvoj svojich ozbrojených síl.

Lídri dvoch najväčších svetových ekonomík diskutovali o sporných otázkach vrátane sociálnej siete TikTok, obchodu a Taiwanu v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte Trumpovým nástupom do najvyššieho úradu. Po prevzatí úradu Trump hovoril o tom, že zvažuje zavedenie desaťpercentného cla na dovoz čínskeho tovaru od 1. februára, čo odôvodňuje aj tvrdením, že droga fentanyl je zasielaná z Číny do USA cez Mexiko a Kanadu.

Trump však na Čínu hneď clá neuvalil, ako sľuboval počas svojej volebnej kampane. Trump tiež hrozil clami Európskej únii, Mexiku a Kanade, pripomenula agentúra Reuters.