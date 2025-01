Nebezpečný vývoj. Polovica mladých v tejto krajine Európy netuší o holokauste

Dvanásť percent Nemcov vo veku od 18 do 29 rokov nikdy nepočulo o pojme holokaust alebo o jeho hebrejskom ekvivalente šoa. V Rakúsku je to 14 percent, v Rumunsku 15 percent a vo Francúzsku až 46 percent. Vyplýva to z prieskumu organizácie Jewish Claims Conference (JCC), informuje TASR na základe štvrtkovej správy portálu zeit.de.