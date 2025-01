Transrodové ženy si musia odpykať trest vo väzniciach pre mužov, nariadil Trump

Americký prezident Donald Trump nariadil federálnym väzniciam, aby ubytovávali transrodové ženy, ktoré si majú odpykať trest odňatia slobody, vo väzenských zariadeniach pre mužov. V rámci opatrenia bude týmto väzenkyniam zároveň pozastavená prípadná lekárska starostlivosť súvisiaca so zmenou pohlavia. Napísal o tom The New York Times (NYT).