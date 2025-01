Český prezident Pavel nevidí v protivládnych protestoch na Slovensku pokus o prevrat

Český prezident Petr Pavel nevidí v súčasných protivládnych protestoch na Slovensku známky pokusu o štátny prevrat, ako o tom hovorí slovenský premiér Robert Fico. Pavel to povedal novinárom na záver svojej návštevy Bosny a Hercegoviny. Demonštrácie za proeurópske smerovanie krajiny budú na Slovensku pokračovať vo viac ako dvoch desiatkach miest.

Podľa Pavla boli doterajšie protesty pokojné a verejnosť na nich iba vyjadrovala názor, že Slovensko patrí na Západ, nie na Východ.

„Takto by sme to tiež mali vnímať, pretože žiadne násilnosti sa nikde neudiali, žiadne signály nejakého pripravovaného prevratu sa tiež neuskutočnili a myslím, že by sme mali veci nazývať pravými menami,“ povedal Pavel.

Manifestácie začali občianski aktivisti zvolávať po decembrovej schôdzke slovenského premiéra Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Fico vo štvrtok tvrdil, že organizátori demonštrácií a opozície sú napojení na štruktúry, ktoré chcú využiť verejné protesty na pokus o prevrat. Rokovala kvôli tomu tiež bezpečnostná rada štátu, po ktorej politici zavedenie bezpečnostných opatrení či reštrikcií neohlásili. Podľa opozície sa Fico podobne ako v minulosti bojí veľkých protestov.