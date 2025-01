Tretie volebné obdobie pre Trumpa? V hre je úprava ústavy USA, ktorá by to umožnila

Trumpov prejav na Svetovom fóre v Davose Video

Americkí prezidenti by podľa navrhnutého dodatku mohli byť zvolení na tretie funkčné obdobie v prípade, že medzi prvým a druhým bola prestávka. Zmena by sa tak vzťahovala na republikána Trumpa, ktorý sa v pondelok vrátil do Bieleho domu po štvorročnej pauze, ale nie napríklad na exprezidenta z Demokratickej strany Baracka Obamu, ktorý úradoval v rokoch 2009 až 2017.

Čítajte viac Trump chce dosiahnuť mier clami a sankciami. Putina tým nezlomí, varujú analytici

Ogles svoj návrh vysvetľuje tak, že Trump je „jedinou osobnosťou v moderných dejinách schopnou zvrátiť rozklad našej krajiny a obnoviť veľkosť Ameriky“. "Je nanajvýš dôležité, aby sme poskytli prezidentovi Trumpovi všetky potrebné prostriedky na nápravu katastrofálneho kurzu nastaveného predchádzajúcou administratívou, cituje zákonodarcu z Tennessee televízia CNBC.

Čítajte viac Odborník: Trumpova Amerika bude zlá na všetkých. Prezident sa cíti ako Putin a Si Ťin-pching

Americká ústava od roku 1951 zahŕňa formuláciu, že nikto nemôže byť do prezidentskej funkcie zvolený viac ako dvakrát. Akákoľvek zmena ústavy vyžaduje súhlas dvoch tretín členov v oboch komorách Kongresu a následne aj ratifikáciu v najmenej 38 z 50 amerických štátov. Republikáni aktuálne majú väčšinu v Snemovni reprezentantov i Senáte, od dvojtretinovej väčšiny sú však pomerne ďaleko.

Čítajte viac Trump si vytvoril vlastnú kryptomenu a kráľovsky zbohatol. Využil inauguráciu

„Dodatok nemá prakticky žiadnu šancu, že bude ratifikovaný, ale je to signál o hĺbke oddanosti, ktorej sa nový prezident teší medzi republikánskymi kongresmanmi,“ komentoval vývoj spravodajský web Axios.

Čítajte viac Oslobodil väzňov, vystúpil z WHO. Trump je späť. Ako zmení Ameriku a svet - tri scenáre vývoja

Trump počas svojho pôsobenia vo vrcholnej politike viackrát predniesol slová o tom, že by mohol byť na čele USA dlhšie ako osem rokov. Urobil tak aj krátko po svojom znovuzvolení vlani v novembri na stretnutí s republikánskymi členmi snemovne. „Obávam sa, že znovu kandidovať nebudem, ibaže by ste povedali: ‚Je taký dobrý, že to musíme nejako vymyslieť‘,“ povedal Trump. Kongresmani vtedy reagovali smiechom, uvádza denník The New York Times.