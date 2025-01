Putin je pripravený rokovať s Trumpom: Keby mu neukradli voľby 2020, možno by nebola "ukrajinská kríza"

Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený rokovať s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom o Ukrajine či cenách energií. Povedal to podľa agentúry Reuters. Otázku rokovaní s Ukrajinou však podľa neho komplikuje skutočnosť, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal dekrét, ktorý mu zakazuje viesť rozhovory so šéfom Kremľa. Rusko podľa Putina nikdy neodmietalo kontakty s americkou administratívou.

Trumpov prejav na Svetovom fóre v Davose Video

Trump v uplynulých dňoch opakovane vyhlásil, že je pripravený sa s Putinom čo najskôr stretnúť.

Pokiaľ ide o rokovania o konflikte na Ukrajine, Putin naznačil, že je ochotný sa o ňom baviť s Trumpom, ale za existujúcich podmienok nie priamo s Kyjevom. Poukázal pritom na Zelenského dekrét, ktorý ukrajinským predstaviteľom znemožňuje s Putinom hovoriť. Kyjev sa pritom neponáhľa so zrušením tohto zákazu, povedal Putin.

Úrad ukrajinského prezidenta podľa agentúry AFP odmietol, aby mierové rokovania prebiehali len medzi Putinom a Trumpom, bez Ukrajiny a Európy. Putin chce rokovať o osude Európy bez Európy a o Ukrajine bez Ukrajiny, upozornil šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. „To sa nestane. Putin sám sa musí vrátiť do reality, alebo bude do reality privedený,“ dodal Jermak.

Putin tiež ocenil „pragmatickú“ povahu Trumpa a jeho inteligenciu. Povedal, že súhlasí s terajším americkým prezidentom v tom, že ukrajinskej kríze sa dalo vyhnúť, ak by Trump nebol „obratý o volebné víťazstvo“ v roku 2020. „Môžem s ním len súhlasiť, keď hovorí, že keby bol prezidentom, keby mu nebolo ukradnuté víťazstvo v roku 2020, nenastala by kríza na Ukrajine, ktorá vznikla v roku 2022,“ povedal Putin podľa agentúry AFP v ruskej televízii.

Prezidentské voľby v roku 2020 vyhral demokratický kandidát Joe Biden, Trump a mnohí jeho priaznivci odvtedy bez dôkazov opakujú tvrdenia o volebných podvodoch.

Ruské obrnence neodolali ukrajinským javelinom Video

Ruský prezident pripomenul, že za prvého Trumpovho prezidentstva mal so šéfom Bieleho domu obchodné a pragmatické vzťahy.

Putin zdôraznil, že Moskva má mnoho tém, o ktorých chce hovoriť s americkou administratívou. Ide napríklad o strategickú stabilitu či ceny ropy. Príliš nízka cena ropy by podľa neho bola zlá pre Washington aj pre Moskvu.

Putin tiež spochybnil, že by Trumpova administratíva rozhodla o dodatočných sankciách proti Rusku, pretože by to podľa neho poškodilo aj americkú ekonomiku.

Trump, ktorý sa do úradu vrátil v pondelok, tento týždeň pohrozil Rusku vysokými clami a uvalením poplatkov a ďalších sankcií na ruský tovar, ak nebude čoskoro uzavretá dohoda o ukončení vojny na Ukrajine.