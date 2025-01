Nestihol pri sebe odpáliť granát, potom chcel piť a fajčiť. Ako Ukrajinci zajali prvého Severokórejčana, ktorý zostal nažive?

Oпір марний! Здавайтеся! Bи всі оточені! Tri z 23 fráz v ukrajinskom jazyku, ktoré majú u seba poznačené na papieri severokórejskí vojaci, ktorí sa zapojili do boja proti ukrajinskej armáde. Odpor je zbytočný! Vzdajte sa! Všetci ste obkľúčení! Tak znie preklad do slovenčiny. Stručnú základnú jazykovú príručku nachádzajú Ukrajinci u zabitých Severokórejčanov. Ich najpotrebnejšie frázy zase ovládajú ukrajinskí vojaci bojujúci v ruskej Kurskej oblasti. Naučili sa niekoľko slov pre prípad, že sa im podarí zajať niekoho z armády severokórejského diktátora Kim Čong-una.

Špeciálne sily ukrajinskej armády zverejnili video, tvrdia, že ide o vojakov KĽDR v bojoch v Kurskej oblasti Video

Zdanlivo nepodstatný detail vedieť pár slov v kórejčine zjavne prispel k tomu, že Ukrajinci konečne dokázali zajať prvých dvoch Severokórejčanov. Živých. Predtým síce jedného zajali, ale ťažkým zraneniam podľahol skôr, ako by ho mohli podrobiť výsluchu. Úryvky z vypočúvania dvoch Kimových vojakov už ukrajinské médiá zverejnili, o čom sme v Pravde informovali, teraz sa objavujú správy o samotnom získaní takpovediac živej koristi.

Dvaja ukrajinskí príslušníci ozbrojených síl poskytli stanici Rádio Sloboda rozhovor, v ktorom najprv objasnili, prečo dlho trvalo priviesť do Kyjeva prvých živých Severokórejčanov. Potom porozprávali o tom, ako splnili svoju riskantnú misiu. Rozkaz zajať dajakých Kimových vojakov im velenie dalo pred mesiacom ako príslušníkom špeciálnych jednotiek. Obaja pripomenuli prípad ťažko zraneného Severokórejčana, ktorý však pri transporte zomrel. „Druhej taktickej skupine sa to tiež podarilo, ale zajatec spáchal samovraždu. Až náš tretí pokus sa zavŕšil úspechom," ozrejmil jeden z nich (Rádio Sloboda ich uviedlo podľa prezývok Barsuk a Grek).

Ukrajinské komando sa vybralo do lesa, o ktorom vedelo, že sa v ňom skrývajú Severokórejčania, ktorí sa asi pripravovali na útok. Začala sa streľba. „Nepriateľ s najväčšou pravdepodobnosťou neočakával, že by sa smerom k nemu pohli nejaké sily. Boj netrval dlho, boli totiž dezorientovaní, utrpeli straty a ustúpili. Urobili sme ešte niekoľko krokov a zbadali sme ležať zraneného severokórejského vojaka," povedal Grek.

Vedeli, že musia zasiahnuť bleskovo, aby ho dostali živého, a zakričali niekoľko kórejských slov, aby sa ich nebál. Severokórejčanom doma vymývali mozgy, že majú radšej spáchať samovraždu, ako padnúť do zajatia, a ešte sa im vyhrážali. Čo sa týka vyhrážok, tie súvisia s tým, že koho z nich Ukrajinci zajmú, musí rátať s tým, že brutálny Kimov režim sa kruto pomstí členom jeho rodiny (kto skončí v zajatí, ten je považovaný za zradcu diktátora). „Rýchlo sme Severoórejčana odzbrojili. Nevedel sa zrazu orientovať, nechápal, čo sa deje, stáva sa, že ľudia v takej situácii podľahnú panike, chaosu. Mohol mať aj šok zo zranenia," povedal Grek. „Nevedel pochopiť, čo sa deje. Bol trochu zmätený," pritakal Barsuk. Granát, ktorý mal pri sebe, nestihol odpáliť, ak to mal v úmysle.

Ukrajinské drony verzus ruský obrnený konvoj. Výsledok... Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Únik z miesta činu bol nemenej riskantný, ako prebiehal samotný úspešný zásah. Čelili delostreleckej paľbe, ale aj so svojou živou korisťou sa im podarilo dostať sa späť za líniu ukrajinských vojsk. Zranenému zajatcovi poskytli prvú pomoc, prestal mať strach. Bol smädný, pýtal si vodu a poprosil Ukrajincov, aby mu dali cigaretu.

Odhaduje sa, že severokórejský diktátor poskytol šéfovi Kremľa 10-tisíc až 12-tisíc vojakov, aby sa zapojili do protiofenzívy v Kurskej oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin asi sľúbil Kimovi na revanš peniaze a prístup k moderným vojenským technológiám. Uvedený počet Severokórejčanov pravdepodobne žiadali ako posily ruskí vojenskí stratégovia. Kim by ich mohol poslať nepochybne ešte viac a zarobiť na nich, veď jeho armáda má až 1,2 milióna mužov, patrí k najväčším na celom svete.

Eskaluje Rusko vojnu na Ukrajine, keď využíva vojakov KĽDR? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 56,3% Nie 39,5% Neviem 4,2%

Denník New York Times, ktorý sa odvoláva na nemenovaného predstaviteľa Pentagonu, napísal, že v súvislosti s pribúdajúcimi stratami v radoch Severokórejčanov by Kimov režim mohol nasadiť do Ruska ďalších mužov v priebehu najbližších dvoch mesiacov (špekuluje sa o druhej polovici marca). „Ukrajinskí a americkí činitelia už skôr oznámili, že tretina severokórejských vojakov bola zabitá alebo zranená," upozornil server RBK-Ukrajina. Zrejme by to znamenalo prinajmenšom doplnenie stavu Severokórejčanov do ich pôvodného počtu.

Ruským veliteľom by to určite pomohlo, pretože sa odhaduje, že ich armáda každý mesiac stratí najmenej 30-tisíc mužov (súčet tých, čo zomrú a z boja ich vyradí zranenie). Na druhej strane je otázky reálny prínos predpokladaných posíl zo Severnej Kórey. „Je nepravdepodobné, že by nové sily výrazne zvýšili operačnú efektivitu Ruska. Očakáva sa, že títo vojaci budú čeliť podobne vysokému počtu obetí a problémom, aké má súčasný severokórejský kontingent, vrátane problémov súdržnosti, prípadov tzv. priateľskej paľby (omylom streľba do vlastných mužov) a ťažkých strát pri hromadných útokoch pechoty," upozornil britský Inštitút pre štúdium vojny, ktorého experti pravidelne komentujú vojnu na Ukrajinu nepretržite od začiatku ruskej invázie.

Ukrajinci zaútočili na Severokórejčanov dronmi so Santa Clausom Video

Inštitút naznačil, že vyslanie ďalších mužov zo Severny Kórey je viac-menej nevyhnutné, ak má Kim naďalej pomáhať Putinovi so živou silou. Ide o to, že Kim stráca v Kurskej oblasti denne asi v priemete 90 mužov. Keby tento trend pokračoval, potom by zrejme v polovici apríla na tomto ruskom území nebol už použiteľný v boji ani jeden Severokórejčan.

Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj pre server TSN poznamenal, že Kimovi vojaci operujú podľa sovietskej vojenskej taktiky. Čo sa týka hrozby, ktorú predstavujú, povedal o nich, že sú dostatočne motivovaní a vycvičení bojovníci. Na druhej strane ukrajinskí velitelia poukazujú na to, že Severokórejčania sú často zle koordinovaní s Rusmi, čo zrejme súvisí aj s jazykovou bariérou.

V Kyjeve predpokladajú, že Kim bude pomáhať Putinovi naďalej aj s vyzbrojovaním ruskej armády. „Severná Kórea dodá Rusom v tomto roku najmenej 150 balistických rakiet krátkeho doletu, delostrelecké granáty a systémy," povedal pre server War Zone šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov.