ONLINE: Šéf NATO Rutte: USA musia ďalej dodávať zbrane Ukrajine, Európa účet zaplatí

8:00 Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose naliehal na Spojené štáty, aby Ukrajine naďalej dodávali zbrane na boj proti ruskej invázii, a povedal, že si je istý, že Európa je pripravená zaplatiť účet, napísala agentúra Reuters.

Šéf NATO vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose povedal, že Európa musí viac investovať do obrany, zvýšiť výrobu zbraní a viac sa podieľať na výdavkoch na pomoc Ukrajine.

Jeho vyjadrenia prišli podľa agentúry Reuters po tom, čo americký prezident Donald Trump začiatkom tohto týždňa povedal, že Európska únia by mala urobiť viac na podporu Ukrajiny.

„Pokiaľ ide o Ukrajinu, potrebujeme, aby sa do toho zapojili aj USA,“ povedal Rutte. "Ak je táto nová Trumpova administratíva ochotná naďalej zásobovať Ukrajinu z jej obrannej priemyselnej základne, účet zaplatia Európania, o tom som absolútne presvedčený, musíme byť ochotní to urobiť,“ dodal.

Uviedol, že Trump mal pravdu, keď povedal, že Európa by mala platiť viac, aby pomohla Ukrajine vyhrať vojnu, pretože „je to celosvetový konflikt, áno, ale Ukrajina je stále bližšie k Európe ako k USA“.

Keď Rutteho požiadali, aby svoje komentáre upresnil, povedal agentúre Reuters v Davose, že ak USA budú naďalej dodávať zbrane Ukrajine, „potom je len spravodlivé, že z hľadiska finančného zaťaženia týchto dodávok bude Európa platiť najvyššie bremeno“. Neuviedol číslo, koľko by Európa zaplatila, ani nepovedal, či má v tejto veci súhlas európskych lídrov.

Rutte vo svojej reči podľa bruselského webu Politico pripustil, že Trump absolútne spravodlivo požaduje, aby európski spojenci dávali na obranu viac. „Má samozrejme pravdu, že problémom nie sú USA a že problémom je Európa,“ uviedol bývalý holandský premiér.

Šéf NATO v Davose tiež vyhlásil, že je životne dôležité, aby Rusko, ktoré pred takmer tromi rokmi začalo inváziu na Ukrajinu, konflikt nevyhralo. Mohlo by to totiž viesť k tomu, že to posilní aj pozíciu ďalších lídrov autoritárskych režimov v Severnej Kórei a v Číne. „Naozaj musíme posilniť, nie oslabiť podporu Ukrajiny. Situácia na frontovej línii ide zlým smerom,“ dodal.

Trump okrem iného požaduje, aby spojenci v NATO vydávali na obranu päť percent hrubého domáceho produktu (HDP). Väčšina krajín NATO ale zatiaľ dáva len okolo dvoch percent. Aj generálny tajomník aliancie ale už skôr vyzval na zvýšenie objemu peňazí, rozhodne sa o tom pravdepodobne na tohtoročnom summite NATO v Haagu. Špekuluje sa o čísle 2,5 až tri percentá.

O potrebe zvýšenia výdavkov na obranu hovoril vo svojom stredajšom prejave v Európskom parlamente v Štrasburgu aj poľský premiér Donald Tusk. Čas komfortu sa podľa Tuska skončil, Európa musí začať masívne zbrojiť. Poľsko teraz EÚ predsedá.

„Na bezpečnosti Európa nemôže šetriť. Hovorím ako premiér krajiny, ktorá už vydáva takmer päť percent (HDP) na obranu. Nedávame ich len pre seba, ale pre bezpečnosť celej Európy,“ zdôraznil s odvolaním sa na mocenské ambície Ruska. Dodal, že Trumpovu výzvu na armádne výdavky v objeme piatich percent HDP nemožno znevažovať. "Musíme myslieť pružne a kreatívne. Radikálne zvýšenie výdavkov na obranu nie je navždy. Ak nechceme vydávať obrovské sumy v budúcnosti, musíme investovať teraz, "dodal.

Vpád ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 prinútil Poľsko zvýšiť v minulom roku výdavky na obranu na 4,2 percenta HDP, tento rok by sa výdavky mali pohybovať okolo 4,7 percenta HDP. Ide o najvyššie číslo v rámci Európskej únie.