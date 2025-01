Kurfürst: Trump priniesol obrovskú dávku energie. V Európe sme strašne zaspali

Európska únia aj Česko teraz budú hľadať cesty, ako spolupracovať lepšie, efektívnejšie a ako byť zaujímavým partnerom Spojených štátov. Kurfürst to povedal v rozhovore s ČTK. Trumpova požiadavka na európske štáty, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju obranu, je podľa veľvyslanca prirodzená a logická.

Nástup Trumpa do funkcie je veľmi silným impulzom, uviedol Kurfürst. „To, čo ja cítim, tak je veľká nastavenosť na spoluprácu, a to ako teda v Európskej únii, tak na českej domácej politickej scéne. Budeme hľadať cesty, ako spolupracovať lepšie, efektívnejšie, ako byť zaujímavými partnermi Spojených štátov,“ povedal. Transatlantické spojenectvo je podľa neho zásadným záujmom Európy, a to najmä v čase, keď je na strane USA viditeľná obrovská ekonomická dynamika.

Požiadavka na väčšiu zodpovednosť za obranu podľa Kurfürsta nie je nová, prichádzali s ním aj administratívy pred prvým mandátom Trumpa, teda pred rokom 2017. „A je to tiež logické, dnes vidíme, ako sme strašne zaspali, ako Európa,“ povedal. Európa podľa neho bude musieť ešte oveľa viac investovať do obranného priemyslu, do svojich obranných výdavkov. „Možno aj do pripravenosti samého seba, našich spoločností, našej verejnosti, brániť našu suverenitu, brániť naše hodnoty, medzinárodné právo,“ dodal.

Nikdy sme neboli tak blízko

Francúzsko si podľa veľvyslanca jasne uvedomuje, že je potrebné posilniť výdavky na obranu. „Je to krajina, ktorá má jadrové kapacity, ktorá má veľmi silnú a povedal by som efektívnu armádu, ktorá má aj naozaj veľa pôsobnosti mimo územia Európy, pretože tam má svoje územie, zámorské departmenty a podobne. Takže tie kapacity vo Francúzsku sú a Francúzsko ich chce ešte posilňovať,“ uviedol.

Francúzsko má podľa Kurfürsta teraz najbližšie českému pohľadu na bezpečnostné a strategické otázky v dejinách nezávislej Českej republiky. „Nikdy sme neboli tak blízko. Nedávno sme mali konzultácie politických riaditeľov, a tam sa vyjavila tá naozaj veľká blízkosť, najmä, čo sa týka tej veľkej geopolitiky,“ uviedol. Takmer identické postoje majú krajiny aj k ruskej agresii. „Cítime veľkú otvorenosť z francúzskej strany s nami zdieľať informácie a viesť ten otvorený strategický bezpečnostný dialóg,“ povedal.

Obe krajiny výrazne podporujú Ukrajinu, ako hlavný vidí veľvyslanec v tejto chvíli politicko-strategický potenciál pomoci. „V tejto chvíli sa rozdávajú tie karty, v tejto chvíli sa nastavujú politiky,“ uviedol. Spojené štáty chcú podľa Kurfürsta udržateľný mier, nie rýchly mier, ktorý sa za niekoľko rokov zvrhne do ďalšej vojny, na ktorú sa Rusi budú schopní pripraviť. „A to je niečo, čo nám je veľmi blízke a je to východisko aj českej zahraničnej politiky. Nakoľko to bude reálne, to veľmi záleží na ruskej strane,“ vyhlásil.

„Môj expertný názor je ten, že Rusko žiadny mier nechce. V hlave (ruského prezidenta) Vladimíra Putina pravdepodobne panuje presvedčenie, že Rusko víťazí, ukrajuje ďalšie a ďalšie územia. A že Rusko je nezastaviteľné a že bude schopné okupovať časť územia, možno bude schopné zmeniť režim v Kyjeve a jeho ciele sú za rámec Ukrajiny,“ podotkol. Rusko podľa neho o zastavení vojny nestojí. "Môže nás o tom Vladimír Putin presvedčiť, že to je inak. A môže to urobiť vlastne okamžite. Kedykoľvek tú vojnu môže zastaviť, pretože to je jeho vojna. On si ju vybral, on ju rozpútal, on ju môže zastaviť,“ dodal veľvyslanec .