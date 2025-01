Štyri vojačky za 120 vrahov. Hamas prepustil ďalších rukojemníkov

Mená prepustených žien zverejnilo ozbrojené krídlo Hamasu už v piatok. Ide o vojačky Karinu Arievovú, Daniellu Gilbovú, Naamu Leviovú a Liri Albagovú.

Prepustené rukojemníčky by mali byť prevezené najprv na zdravotnú prehliadku do zariadenia neďaleko hraníc. Až potom sa budú môcť stretnúť so svojimi rodinami, uviedli izraelské úrady.

Izrael by mal v rámci výmeny prepustiť v sobotu približne 200 palestínskych väzňov. Medzi nimi by malo byť aj asi 120 tých, ktorí si odpykávajú doživotné tresty za smrtiace útoky na Izraelčanov. Pravdepodobne budú prepustení do Gazy alebo poslaní cez Egypt do zahraničia, píše AP. Izrael však stále trvá na tom, že zo svojich väzníc neprepustí žiadneho z militantov, ktorí sa podieľali na bezprecedentnom útoku zo 7. októbra 2023.

Hamas uverejnil video s rukojemníkom Video

Ide už o druhú takúto výmenu, odkedy minulú nedeľu vstúpilo v Pásme Gazy do platnosti prímerie medzi Hamasom a Izraelom. Pri tej prvej boli prepustené tri izraelské rukojemníčky výmenou za 90 palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli. Podľa BBC by sa mali tiež izraelskí vojaci sťahovať z kľúčových pozícií v Pásme Gazy, čo umožní vysídleným Palestínčanom začať sa vracať na sever.

Zmienené štyri vojačky zajali militanti z Hamasu pri útoku na vojenskú základňu Nachal Oz na hranici s Gazou.

Prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas platí od nedele 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ). Pozostávať má celkovo z troch fáz, pričom v tej prvej, ktorá má trvať 42 dní, by malo dôjsť k prepusteniu 33 izraelských rukojemníkov výmenou za zhruba 1900 Palestínčanov väznených v Izraeli, a tiež k postupnému sťahovaniu izraelských síl z Gazy smerom k hraniciam. Následne by sa malo začať nové kolo rokovaní, ktorých výsledkom má byť trvalé prímerie.

V Pásme Gazy je stále viac ako 80 rukojemníkov, ktorých zajali militanti z Hamasu počas útoku zo 7. októbra 2023. Podľa Izraela je 57 z nich stále nažive, zatiaľ čo o zvyšku sú predpoklady, že sú už po smrti.