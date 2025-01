Je Trump ako Kotlár? WHO nás ošklbáva o peniaze, tvrdí. Čo hrozí, ak USA vystúpia zo Svetovej zdravotníckej organizácie

Spojeným štátom ušetrí stámilióny dolárov ročne, no ohrozí státisíce ľudí vo svete, najmä deti. Americký prezident Donald Trump nariadil, aby USA vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorú v apríli 1948 spoluzakladali. Podľa expertov tým oslabí boj proti viacerým chorobám, následkom hladu, vojen či prírodných katastrof, ale aj pripravenosť na ďalšie možné nákazy, ako bola pandémia koronavírusu.

„WHO nás zdierala, všetci zdierajú Spojené štáty. Už sa to nestane,“ vyhlásil Trump, keď krátko po prevzatí úradu podpísal nariadenie o odchode USA zo Svetovej zdravotníckej organizácie.

Obvinil ju, že nezvládla pandémiu ochorenia COVID-19 a ďalšie zdravotné krízy. Nekonala vraj nezávisle od politického vplyvu členských štátov a od Američanov požadovala „nespravodlivo vysoké platby“, ktoré neboli primerané sumám, akými prispievajú iné väčšie krajiny, ako napríklad Čína. Práve tej nový šéf Bieleho domu vyčíta, že tají informácie o pôvode koronavírusu.

Ťaženie proti WHO

Rázne rozhodnutie sa dalo očakávať. Trump iba pokračuje v ťažení, s ktorým začal koncom prvého funkčného obdobia. Už v roku 2020, keď vypukla koronakríza, podnikol kroky, aby USA opustili WHO.

Dával jej za vinu, že podporovala Peking pri zavádzaní o tom, ako vznikol covid. Organizácia obvinenia poprela a Trumpov nástupca Joe Biden proces vystúpenia z WHO zastavil.

Spojeným štátom teraz začne plynúť 12-mesačná výpovedná lehota na to, aby odišli zo zdravotníckej organizácie OSN a zastavili všetky finančné príspevky.

V Trumpovom nariadení sa tiež uvádza, že jeho administratíva prestane rokovať o medzinárodnej pandemickej dohode, čo je dohovor WHO o preventívnych opatreniach, ako sa pripraviť na závažné ochorenie alebo krízu, aby sa predišlo chaosu ako pri covide.

V súvislosti s touto dohodou vypukol u nás vlani škandál, keď ju Slovensko ako jediný členský štát odmietlo. Na rokovaniach v Ženeve vtedy našu krajinu zastupoval ortopéd a poslanec NR SR Peter Kotlár (SNS), ktorý je splnomocnencom vlády pre preverenie riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie covidu.

Nie je odborníkom na vírusy, zato je známy ako odporca očkovania a prívrženec konšpiračných teórií. Napriek tomu, že si COVID-19 na Slovensku vyžiadal vyše 21-tisíc mŕtvych, Kotlár vyhlásil, že tu pandémia nebola.

Zástancom rôznych konšpirácií je i Trumpov nominant na ministra zdravotníctva Robert F. Kennedy ml., ktorý kritizuje vakcíny a vyhlasuje, že wi-fi spôsobuje rakovinu alebo že chemikálie v životnom prostredí robia z detí transsexuálov. Vystúpenie USA z WHO podporuje.

Zasiate pre ďalšiu pandémiu

Svetová zdravotnícka organizácia po zverejnení Trumpovho zámeru uviedla, že odchod Spojených štátov, ktoré sú jej najväčším finančným prispievateľom, ľutuje.

Pripomenula, že WHO zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane zdravia a bezpečnosti ľudí na celom svete vrátane USA, lebo skúma príčiny ochorení, zlepšuje prevenciu a zdravotnícke systémy a pôsobí priamo v teréne – aj na miestach, kam iní nechodia.

WHO vo svojom stanovisku zdôraznila, že z členstva v organizácii (spolu s ďalšími 193 krajinami) profitovali aj Američania.

„Dúfame, že to Spojené štáty prehodnotia a dôjde ku konštruktívnemu dialógu v prospech všetkých, Američanov aj ľudí na celom svete,“ povedal novinárom v Ženeve hovorca organizácie Tarik Jašarević.

USA patria medzi najväčších darcov WHO. Za posledných desať rokov sa výška ich príspevkov pohybovala medzi 163 až 816 miliónmi dolárov ročne. Do rozpočtu na roky 2022 a 2023 poslali takmer 1,3 miliardy dolárov. Na druhom mieste za nimi sa umiestnilo Nemecko, ktoré prispelo 856 miliónmi, a tretiu priečku s 830 miliónmi dolárov obsadila Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov.

Spojené štáty sa tak na financovaní WHO podieľajú až 18 percentami (jej dvojročný rozpočet na roky 2024 a 2025 je 6,83 miliardy dolárov). Organizácia by preto prišla o veľké finančné zdroje, čo je prinútilo premýšľať o možných úsporách. Podľa americkej televízie CBS uvažuje, že obmedzí nábor nových zamestnancov a radikálne zníži cestovné náklady. O to viac bude využívať videokonferencie.

Foto: Profimedia WHO, Svetová zdravotnícka organizácia, Haiti, humanitárna pomoc Svetová zdravotnícka organizácia pomáha i v oblastiach, ktoré čelia následkom vojen či prírodných katastrof. Na snímke sú humanitárni pracovníci na Haiti.

Horšie dôsledky môže mať to, že ak USA naozaj vystúpia z WHO, preruší sa medzinárodná spolupráca s lekármi a vedcami, k čomu už Trump amerických expertov aj vyzval. Práve v USA pritom prebiehajú mnohé výskumy, ktoré sú pre zdravotnícku organizáciu nenahraditeľné.

„Toto je najtemnejší deň pre globálne zdravie, aký som kedy zažil,“ reagoval na to Lawrence Gostin, profesor globálneho zdravia na Georgetownskej Univerzite vo Washingtone. „Trump by mohol zasiať semená pre ďalšiu pandémiu,“ citovala ho agentúra Reuters.

Giovanni Rezza, profesor verejného zdravia na Vita-Salute San Raffaele University v Miláne pre talianske noviny La Stampa pripustil, že WHO spravila chyby a občas rozhoduje pod vplyvom lobbystických skupín, no aj tak ju svet potrebuje.

Ako naznačil, jej oslabenie by sa dotklo hlavne humanitárnych projektov v najchudobnejších krajinách, v regiónoch postihnutých vojnou alebo prírodnými katastrofami.

Choroby nepoznajú hranice

Podľa Stephana Exo-Kreischera, európskeho riaditeľa rozvojovej organizácie ONE, je krok nového šéfa Bieleho domu „úderom do žalúdka globálnej zdravotníckej architektúry“.

„Vysiela to úplne nesprávny signál v čase, keď je medzinárodná spolupráca dôležitejšia ako kedykoľvek predtým,“ zhodnotil pre nemecký denník Die Welt.

Ako dodal, krízové situácie v oblasti zdravotníctva alebo ochorenia ako AIDS, detská obrna, malária či tuberkulóza, sa nedajú vyriešiť len v jednom štáte.

Trumpova politika symbolizovaná sloganom „Amerika na prvom mieste“ podľa neho ignoruje skúsenosť, že choroby neodradia hranice jednotlivých štátov. „Buď ich prekonáme spoločne, alebo zlyháme,“ varoval Exo-Kreischer.

Uznal, že WHO potrebuje reformu, no stále zostáva hlavným nástrojom na účinné riešenie globálnych zdravotných problémov. Ako jeden z príkladov, kde zohrala kľúčovú úlohu, vyzdvihol zníženie detskej úmrtnosti vo svete, ktorá od roku 2000 klesla o viac ako polovicu.

Foto: SITA/AP, Ng Han Guan koronavírus, WHO misia Bezpečnostní pracovníci uvoľňujú cestu tímu Svetovej zdravotníckej organizácie pri odchode z nemocnice v čínskom Wuchane v januári 2021.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Ashish Kumar Jha, dekan Brownovej univerzity verejného zdravia na Rhode Islande, ktorý bol počas koronakrízy poradcom Bieleho domu.

Ako vysvetlil, pred nami sú ďalšie pandémie či zdravotné krízy, preto USA i svet potrebujú globálnu organizáciu, ktorá by pomohla pri prevencii, ale aj pri príprave a reakcii na spomenuté hrozby.

„WHO je pritom odkázaná na expertízy z USA,“ priblížil pre portál STAT News. Aj on zopakoval, že vírusy a choroby nepoznajú štátne hranice. „Globálne výzvy, ktorým čelíme, nemôžeme zdolať tým, že opustíme WHO a budeme bojovať sami,“ uzavrel odborník.