Izraelské vojačky, ktoré väznil Hamas, museli únoscom variť a čistiť záchody

Hamas ženy väznil v Pásme Gazy v domoch civilistov aj v tuneloch. Izraelčanky uviedli, že miesta pobytu často menili. Niekedy nedostávali nič na jedenie. Jedna zo žien bola údajne dlho väznená sama v tmavom tuneli. Počúvali ale rádio a niekedy sledovali televíziu. Správy o protestoch v Izraeli za prepustenie rukojemníkov im podľa ich slov dodávali silu.

Rukojemníčky Hamasu sa vrátili domov do Izraela Video Vitajte doma, Daniella, Liri, Karina a Naama - video izraelskej armády z návratu rukojemníčok - vojačok, ktoré väznil Hamas. / Zdroj: IDF

K inscenovanému odovzdávaniu, keď ich ozbrojenci previedli cez provizórne pódium, kde usmievajúce sa ženy oblečené v uniformách a s „darčekovými taškami“ v rukách krátko zamávali davu prizerajúcich sa Palestínčanov, ženy uviedli, že chceli únoscom ukázať, že sú silné. Chceli tiež vyzerať, že sa ich zamýšľané poníženie netýka.

Prepustené ženy sú v relatívne dobrej fyzickej kondícii, ktorá si nevyžadovalo ich ošetrenie priamo na mieste, oznámili serveru The Times of Israel predstavitelia izraelskej armády. Následne ich previezli do nemocnice v strednom Izraeli.