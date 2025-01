ONLINE: Pistorius: Ak dnes prestaneme podporovať Ukrajinu, zajtra sa všetko skončí

8:00 Nemecký minister obrany Boris Pistorius varoval pred ukončením pomoci Ukrajine v boji proti ruskej agresii. Ak zajtra prestaneme podporovať Ukrajinu, pozajtra príde koniec Ukrajiny, koniec suverénneho, slobodného štátu v strede Európy, píše poľská agentúra PAP.

Ukrajina musí byť podľa nemeckého ministra schopná vystupovať z pozície sily, no v istom momente bude musieť vstúpiť do rokovaní s Ruskom. Pistorius reagoval na výzvy na ukončenie podpory, pretože „toto nie je vojna Nemecka“.

„Je to pravda, toto nie je naša vojna, ale môže sa stať našou,“ poznamenal minister, ktorého cituje web týždenníka Zeit. Podľa Pistoriusa sa Putin na to pripravuje. Nevieme či a kedy zaútočí, ale pripravuje sa, tvrdí Pistorius. „Vytvára podmienky na to, aby nás vážne ohrozoval,“ povedal podľa PAP Pistorius a poukázal na to, že Rusko výrazne zvýšilo zbrojnú výrobu vrátane tankov.

V Nemecku sa teraz debatuje o ďalšej pomoci Ukrajine. Nemecký kancelár Olaf Scholz začiatkom týždňa obvinil svojich protivníkov v rozprave o ďalšom balíku pomoci Ukrajine zo lži. V rozhovore s denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung ale nikoho nemenoval. Podľa nemeckých médií ale tlačí na schválenie ďalšej pomoci Ukrajine ešte pred voľbami ministerka zahraničia za Zelené Annalena Baerbocková a minister obrany Boris Pistorius, ktorý je rovnako ako Scholz sociálny demokrat. Ochotu schváliť balík avizovali aj dve opozičné strany.

„V súčasnosti sa nemeckému ľudu veľmi intenzívne a veľmi premyslene klame,“ povedal Scholz. Na otázku, kto ľuďom klame, dodal: "Predovšetkým tí, ktorí sa snažia, vynechať otázku: Ako to zaplatíme. "Nespomenul pritom konkrétne mená ľudí ani strán.

Magazín Der Spiegel predminulý týždeň napísal, že ministerstvá zahraničia a obrany, na čele ktorých stoja Baerbocková a Pistorius, chcú poslať Ukrajine dodatočnú pomoc. Urobiť tak chcú podľa magazínu ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami v Nemecku, ktoré pripadajú na 23. februára. Der Spiegel tiež napísal, že Scholz schvaľovanie balíka zablokoval, a to z obavy, že by tým mohol odradiť niektorých voličov sociálnej demokracie (SPD).

Scholz takúto interpretáciu odmieta a hovorí, že nechce, aby sa kvôli financovaniu zbrojných dodávok Ukrajine šetrilo v Nemecku na iných miestach, napríklad na dôchodkoch či investíciách do infraštruktúry. Kancelár, ktorý vo voľbách plánuje svoju funkciu obhájiť, chce peniaze pre Ukrajinu financovať z pôžičky, pre ktorú by podľa neho mala byť pozastavená platnosť takzvanej dlhovej brzdy, ústavného opatrenia brániaceho rýchlemu zadlžovaniu krajiny.

Už minulý týždeň signalizovali podporu balíka dodatočnej vojenskej pomoci Ukrajine za tri miliardy eur (90,7 miliardy korún) tiež opozičné konzervatívne únie CDU/CSU a liberálna strana FDP. Predák CDU / CSU Friedrich Merz sa pravdepodobne stane budúcim nemeckým kancelárom.

Predbežný rozpočet Nemecka na rok 2025 počíta so štyrmi miliardami eur (100 miliárd Sk) na vojenskú pomoc Ukrajine. Navyše môže Kyjev počítať s balíkom pôžičiek vo výške 50 miliárd dolárov (1,3 bilióna korún), na ktorom sa vlani dohodla skupina popredných ekonomík G7 a ktorý je financovaný z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Za Scholzovho vládnutia sa po počiatočnom váhaní z Nemecka stal v objeme vojenskej pomoci druhý najväčší podporovateľ Ukrajiny po Spojených štátoch. Zároveň ale Scholz zdôrazňuje, že Berlín musí postupovať uvážlivo, aby sa nestal priamym účastníkom bojov na Ukrajine. Kancelár napríklad odmieta dodať Kyjevu strely s plochou dráhou letu Taurus.