ONLINE: Zelenskyj chce zvrátiť situáciu pri Pokrovsku výmenou veliteľa. Orbán žiada pri energiách záruky Kyjeva či Bruselu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 069 dní Prudké boje pri Časis Jare. Ukrajinci odrážajú útoky Rusov Video Ukrajinská 24. mechanizovaná brigáda bráni Časiv Jar v Doneckej oblasti. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

6:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom videopríhovore vysvetlil, prečo Ukrajinci zostávajú v Kurskej oblasti.

„Prešlo takmer šesť mesiacov aktívnych operácií v regióne Kursk na obranu ukrajinského územia. Na ruskom území udržiavame nárazníkovú zónu, aby sme ochránili naše mestá Sumy a Charkov pred ruskými ofenzívami. Som vďačný všetkým našim bojovníkom, ktorí bránia pozície Ukrajiny a ničia okupantov,“ povedal.

„Chcem sa poďakovať aj všetkým ukrajinským vývojárom a výrobcom dronov a rakiet s dlhým doletom. Každý môže vidieť ich účinnosť – ako naše zbrane privádzajú vojnu späť do Ruska a znižujú jeho schopnosť viesť vojnu. Nepokoje v Rusku, znížená ruská kapacita predávať a rafinovať ropu a nižšie globálne ceny ropy – to je to, čo je potrebné pre mier,“ dodal Zelenskyj.

6:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu tretíkrát počas necelého roka vymenil veliteľa zoskupenia zodpovedného za obranu mesta Pokrovsk, ktoré čelí hrozbe pádu do ruských rúk. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.

Zelenskyj vo svojom večernom videoposolstve uviedol, že poveril veliteľa ukrajinských pozemných síl, generálmajora Mychajla Drapatého, velením operačno-strategickej skupiny Chortycia, ktorá je zodpovedná za veľkú časť frontu na východnej Ukrajine.

„Sú to oblasti najťažších bojov,“ povedal Zelenskyj s tým, že zmeny prerokoval na stretnutí s vrchným veliteľom ukrajinských síl Oleksandrem Sýrskym.

Dobytím Pokrovska by sa Rusko výrazne priblížilo ovládnutiu celej Doneckej oblasti, čo je jeden z kľúčových deklarovaných cieľov prezidenta Vladimira Putina vo vojne proti Ukrajine.

Zelenskyj dodal, že vymenovanie Drapatého pomôže skĺbiť bojovú činnosť armády s riadnym výcvikom brigád.

Drapatyj nahradí generálmajora Andrija Hnatova, ktorý zoskupenie Chortycia velil od júna a teraz prechádza do funkcie zástupcu náčelníka generálneho štábu pre výcvik a komunikáciu.

Ruské sily neustávajú v tlaku na Pokrovsk, snažia sa ho obísť z juhu a odrezať tak zásobovacie trasy ukrajinským jednotkám. Mesto s predvojnovou populáciou 60 000 ľudí je jednou z hlavných obranných bášt Ukrajiny v Doneckej oblasti a už niekoľko mesiacov je ohniskom prudkých bojov.

6:20 Ministri zahraničných vecí budú v pondelok v Bruseli riešiť predĺženie ekonomických sankcií voči Rusku, prostredníctvom videokonferencie sa s nimi spojí šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha.

Hospodárske sankcie voči Rusku, teda najrôznejšie obmedzenia dovozu a vývozu, sa musia predlžovať každých šesť mesiacov. Naposledy sa tak stalo vlani v júli. K predĺženiu má výhrady Maďarsko, ktoré chce podľa tamojšieho šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa „záruky buď z Ukrajiny, alebo z Európskej únie“ ohľadom budúcej energetickej bezpečnosti Maďarska. Bez dohody sankcie vyprší 31. januára, čo by znamenalo, že by prestali platiť všetky sektorové sankcie v doteraz schválených 15 sankčných balíkoch. Zároveň by to znamenalo uvoľnenie zmrazených ruských aktív držaných v Belgicku.

Šéf českej diplomacie Lipavský v Bruseli opäť zopakuje českú požiadavku na obmedzenie pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore, Česko usiluje o jeho zaradenie do chystaného šestnásteho balíka protiruských sankcií a snaží sa pre návrh získať väčšiu podporu.

Česko tiež pripravilo takzvaný non-paper, teda neoficiálny dokument určený na diskusiu, ktorý ukazuje, čo je potrebné urobiť, aby sa Ukrajina a Moldavsko mohli postupne začleniť do európskeho vnútorného trhu. ČR zatiaľ podporili Estónsko, Fínsko, Nemecko, Rumunsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko. O dokumente bude vo svojom vystúpení hovoriť český minister Ján Lipavský, oficiálne ho ale svojim kolegom predstaví v utorok minister pre európske záležitosti Martin Dvořák. Spolupráca by sa podľa dokumentu, ktorý má ČTK k dispozícii, mohla prehĺbiť najmä v oblastiach energetiky, dopravy, ale aj poľnohospodárstva či telekomunikácií.