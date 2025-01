Loď zadržaná Švédmi kvôli pretrhnutému káblu je bulharská, podľa majiteľa nešlo o úmysel

Loď, ktorú v nedeľu zadržala švédska pobrežná stráž kvôli aktuálnemu poškodeniu podmorského kábla v Baltskom mori, je bulharská. Vyplýva to z vyhlásenia vlastníka plavidla. Ten podľa agentúry Reuters pripúšťa, že poškodenie kábla možno spôsobila jeho loď Vežen potom, čo na rozbúrenom mori spustila kotvu. Uistil však, že nešlo o zlý úmysel.

Spoločnosť Navibulgar, ktorá loď vlastní, dnes na svojich internetových stránkach zverejnila svoje stanovisko k veci. V ňom píše, že „nemá informácie o žiadnom úmyselnom jednaní posádky motorovej lode Vežen, ktoré by mohlo viesť k takémuto incidentu“. Situácia bola podľa informácií majiteľa lode dôsledkom „nepriaznivých hydrometeorologických podmienok v oblasti“.

Spoločnosť uisťuje, že pri vyšetrovaní plne spolupracuje s príslušnými úradmi, a vyjadrila presvedčenie, že vyšetrovanie bude objektívne.

Loď Vežen, postavená v roku 2022, bola podľa šéfa spoločnosti v nedeľu zadržaná v rámci vyšetrovania „závažnej sabotáže“ a švédska pobrežná stráž ju odklonila do švédskych teritoriálnych vôd, potvrdil agentúre AFP šéf spoločnosti Alexander Kalčev. Aj on odmietol, že by mohlo ísť o sabotážny čin.

Lotyšská verejnoprávna televízia LSM v nedeľu s odvolaním sa na prevádzkovateľa optického kábla uviedla, že za poškodením môžu byť „vonkajšie vplyvy“. Kábel vedie medzi lotyšským prístavom Ventspils a švédskym ostrovom Gotland. Lotyšské námorníctvo po jeho poškodení vyslalo hliadku, aby skontrolovala plavidlo, ktoré škodu pravdepodobne spôsobilo.

Od roku 2023 bola poškodená desiatka káblov v oblasti, čo sa dotklo Estónska, Fínska, Švédska, Nemecka a Litvy. Najmenej dva incidenty sa týkali lodí, ktoré boli neskôr obvinené z vlečenia kotiev po morskom dni.

Naposledy 25. decembra boli v Baltskom mori poškodené dva káble. Nasledujúci deň fínska pohraničná stráž vstúpila na palubu plavidla Eagle S a odplávala s ním do fínskych vôd. Fínske úrady majú podozrenie, že posádka lode káble poškodila zámerne kotvou, ktorú za sebou ťahala. Loď plávajúca z Ruska pod vlajkou Cookových ostrovov je zrejme súčasťou ruskej tieňovej flotily, ktorú Rusko využíva iba neoficiálne, aby obišlo sankcie a mohlo vyvážať napríklad svoju ropu.

Severoatlantická aliancia koncom decembra posilnila svoju prítomnosť v Baltskom mori.