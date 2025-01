Trump je nespokojný s tempom deportácií migrantov, zavádza kvóty zatýkania

Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadili pracovníkom Úradu pre imigráciu a clá (ICE), aby denne zatkli najmenej 1200 až 1500 migrantov, namiesto niekoľkých stoviek, napísal web denníka The Washington Post (WP) s odvolaním sa na štyri informované zdroje. Postup je podľa nich dôsledkom Trumpovej nespokojnosti s doterajším plnením jeho plánu spustiť masové deportácie prisťahovalcov, ktorí v USA žijú bez povolenia.

Prezident USA Donald Trump hovorí s novinármi na palube Air Force One, keď v sobotu 25. januára 2025 cestuje z Las Vegas do Miami.

Prezident USA Donald Trump hovorí s novinármi na palube Air Force One, keď v sobotu 25. januára 2025 cestuje z Las Vegas do Miami.

O kvótach sa zástupcovia ICE dozvedeli pri sobotňajšom telefonáte s tým, že každá terénna pobočka tohto úradu by mala denne zatknúť 75 osôb, pričom šéfovia pobočiek budú niesť zodpovednosť za nesplnenie cieľa. Štyri zdroje WP hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.

Podľa súčasných aj bývalých pracovníkov ICE tieto príkazy výrazne zvyšujú pravdepodobnosť, že policajti budú v snahe splniť kvóty používať viac nevyberavých donucovacích taktík alebo budú tak musieť čeliť obvineniam z porušovania občianskych práv.

Čítajte viac V spore s Kolumbiou Trump ukázal, ako chce riešiť odpor: Sankcie, clá, zákaz vstupu do USA. Kolumbia rýchlo zareagovala

Trumpov šéf zabezpečenia americko-mexickej hranice Tom Homan už niekoľko týždňov tvrdí, že ICE nebude vykonávať masové zatýkacie akcie, ale že sa jej pracovníci v prvom rade zamerajú na migrantov so záznamom v trestnom registri a na príslušníkov gangov. Kvóty by však zvýšili tlak na príslušníkov ICE, aby zabezpečili väčší počet osôb, ktoré by bolo možné deportovať, vrátane prisťahovalcov, ktorí nespáchali trestný čin, napísal WP.

Homan ani ICE na žiadosť denníka o komentár nereagovali. Tlačová hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová článok WP označila za nepravdivý, ale ani po doplňujúcej otázke neoznámila podrobnosti.

Trumpov prejav na Svetovom fóre v Davose Video

V nedeľnom rozhovore s ABC News Homan uviedol, že Trumpova administratíva je teraz v počiatočnej fáze plánu masových deportácií a že sa budú počty zatknutých postupne zvyšovať. ICE v nedeľu uviedol, že jeho agenti v Chicagu začali vykonávať cielené operácie za pomoci Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a ďalších federálnych agentúr. Úradujúci minister vnútornej bezpečnosti Benjamine Huffman minulý týždeň pritom zrušil smernicu, ktorá v podstate zakazovala ICE zatýkať migrantov na citlivých miestach, ako sú školy, nemocnice a kostoly, alebo v ich blízkosti.

Čítajte viac Trump verí, že získa Grónsko: Myslím si, že ľudia chcú byť s nami, poskytneme im slobodu

V USA podľa odhadov žije viac ako desať miliónov ľudí, ktorí nemajú na pobyt v krajine oprávnenie. Jedným z hlavných sľubov Trumpovej predvolebnej kampane bolo začatie „najväčšej deportačnej operácie“ v dejinách krajiny, pričom vždy nebolo jasné, či majú byť terčom všetci títo ľudia, alebo napríklad len imigranti podozriví z trestného činu. Nový prezident svoje sľuby kombinoval s extrémnou rétorikou namierenou proti prisťahovalcom, ktorí podľa neho predstavujú „inváziu“ násilníkov a „otravujú krv“ USA.