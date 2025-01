EÚ predĺžila sankcie proti Rusku, Maďarsko napokon ustúpilo

Členské štáty Európskej únie sa zhodli na predĺžení ekonomických sankcií proti Rusku, ktoré pred takmer tromi rokmi vojensky napadlo Ukrajinu. ČTK to potvrdili diplomatické zdroje. Voči predĺženiu o ďalších šesť mesiacov malo do poslednej chvíle výhrady Maďarsko, nakoniec ich odvolalo.

Budapešť požadovala záruky buď z Ukrajiny, alebo z Európskej únie „ohľadom budúcej energetickej bezpečnosti Maďarska“. Európska komisia sa ešte pred rokovaním snažila vyjsť Budapešti v ústrety a prišla s vyhlásením, v ktorom zaznelo, že bude pokračovať v rokovaniach s Ukrajinou o dodávkach plynu do Európy a zahrnie do rozhovorov práve aj Maďarsko a Slovensko.

Prudké boje pri Časiv Jare. Ukrajinci odrážajú útoky Rusov Video

Hospodárske sankcie voči Rusku, teda najrôznejšie obmedzenia dovozu a vývozu, sa musia predlžovať každých šesť mesiacov. Bez dohody by terajšie sankcie vypršali 31. januára, čo by znamenalo, že by prestali platiť všetky sektorové sankcie v doteraz schválených 15 sankčných balíkoch. Zároveň by to znamenalo uvoľnenie zmrazených ruských aktív držaných v Belgicku.

Čítajte viac Ukrajina by mohla obnoviť tok plynu cez Slovensko. Zelenskyj ustupuje tlaku, hovorí analytik

„Integrita energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti EÚ. Komisia očakáva, že všetky tretie krajiny budú toto rešpektovať a je pripravená prijať opatrenia na ochranu kritickej energetickej infraštruktúry, ako sú elektrické káble, ropovody, plynovody alebo iné zariadenia,“ uvádza sa v rannom vyhlásení exekutívy EÚ, ktoré má ČTK k dispozícii.

Fico v Kremli rokoval s Putinom Video

Komisia a členské štáty sú podľa tohto textu aj naďalej odhodlané podporovať Ukrajinu a v tejto súvislosti pomôžu opraviť, prepojiť a stabilizovať ukrajinskú energetickú infraštruktúru, „v ktorej členské štáty vrátane Maďarska a Slovenska zohrali kľúčovú úlohu“. EK je tiež podľa vyhlásenia pripravená pokračovať v diskusiách s Ukrajinou o dodávkach do Európy prostredníctvom plynovodného systému na Ukrajine v súlade s medzinárodnými záväzkami Ukrajiny. V tejto súvislosti je komisia pripravená zapojiť do procesu Maďarsko spoločne so Slovenskom.

Čítajte viac Nemôžete kupovať ruský plyn a očakávať americkú ochranu, odkázal Zelenskyj Ficovi z Davosu

Ukrajina od tohto roka ukončila prepravu ruského plynu cez svoje územie do krajín EÚ a Moldavska, podľa Kyjeva totiž Moskva z predaja energetických surovín čiastočne financuje svoju agresiu proti Ukrajine. Maďarsko však už vlani ruský plyn dodávaný cez ukrajinské územie neodoberalo, prúdi do neho plynovodom TurkStream cez Srbsko. Plyn z Ukrajiny však odoberalo Slovensko, ktoré hrozí pre nepredĺženie tranzitu ruského plynu odvetnými krokmi.