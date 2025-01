Povstalci v Kongu hlásia dobytie Gomy, v meste vládne chaos. V plameňoch skončila i ťažká technika misie OSN

Podľa miestneho spravodajského webu Actualité nateraz nie je jasné, kto má kontrolu nad touto metropolou provincie Severné Kivu, v meste vládne chaos.

Povstalci z protivládneho Hnutia 23. marca (M23) podporovaní 3000–4000 príslušníkmi jednotiek rwandskej armády v noci na pondelok oznámili, že po po niekoľkých dňoch obliehania mesto Goma dobyli. Rwanda tvrdenia o zapojení jej armády do bojov odmieta.

„Obsadili sme Gomu a nariadili sme (vládnym) vojakom, aby sa vzdali do 3:00 miestneho času (2:00 SEČ),“ povedal Reuters Corneille Nangaa, vodca zväzu konžských povstaleckých skupín, ktorého je M23 súčasťou. „Goma je v našich rukách,“ dodal.

Velenie armády Konžskej demokratickej republiky (KDR) však oznámilo, že do Gomy sťahuje jednotky z mesta Sake. Podľa AFP sa pritom vojaci vládnej armády v Gome údajne začali vzdávať, pričom svoje zbrane zložili do rúk príslušníkov misie OSN v KDR (MONUSCO), ktorá sa zapojila do bojov proti M23 na strane vládnych ozbrojených síl.

Agentúra Reuters nevedela bezprostredne potvrdiť, či povstalci ovládajú celé mesto. Armáda má stále pod kontrolou letisko na východe mesta, kde sú aj mierové sily OSN. Obyvatelia uviedli, že v blízkosti letiska, centra mesta a pri hraniciach s Rwandou je počuť streľbu.

Neoverené videá zdieľané na sociálnych sieťach ukazujú kolóny ťažko ozbrojených mužov, pravdepodobne bojovníkov M23, prechádzajúcich severným predmestím mesta, dodala agentúra Reuters.

Správy o streľbe z ručných zbraní i delostreleckej paľby potvrdila aj agentúra AFP. Obchody a kancelárie v centre mesta, ktoré boli zatvorené, podľa agentúry drancujú davy ľudí. Rabuje sa údajne aj v domoch, z ktorých ich majitelia ušli.

Z miestnej väznice, ktorá bola vypálená, ušli desiatky odsúdencov – podľa odhadov ich je na úteku asi 3-tisíc.

Neďaleká spoločná hranica so susednou Rwandou je od pondelka uzavretá. Personál OSN pôsobiaci v KDR bol aj so svojimi rodinami autobusmi evakuovaný z Gomy na hranicu s Rwandou, odkiaľ ich prepravia do rwandského vnútrozemia a odtiaľ letecky do krajín svojho pôvodu.

Foto: SITA/AP, Moses Sawasawa Congo/ UN / OSN / Monusco / Jednotky misie OSN (MONUSCO) neďaleko mesta Goma

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v pondelok v mene svojej krajiny rozhodne odsúdil ofenzívu jednotiek M23, vyjadril solidaritu s KDR a potvrdil nutnosť zachovať jej územnú celistvosť.

„Boje sa musia zastaviť a dialóg sa musí obnoviť,“ naliehal Barrot v Bruseli pred zasadaním Rady ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Bruseli. Postup povstalcov na regionálnu metropolu už skôr odsúdili Spojené štáty, na zastavenie bojov vyzýva aj Británia.

Intenzívne boje medzi konžskou armádou a povstalcami z M23 sa obnovili v nedeľu, pričom okamžite vyvolali obavy z regionálneho konfliktu. Mimoriadne zasadnutie kvôli nim zvolala aj Bezpečnostná rada OSN.

Kenský prezident William Ruto v nedeľu večer vo vyhlásení oznámil, že „do 48 hodín“ zvolá mimoriadny summit Spoločenstva východoafrických štátov. Bude sa konať za prítomnosti prezidenta KDR Félixa Tshisekediho a rwandského prezidenta Paula Kagameho.

KDR v nedeľu obvinila Rwandu, že jej vyslaním svojich vojakov vyhlásila vojnu, zatiaľ čo OSN vyzvala Rwandu, aby svojich mužov z KDR stiahla. Rwanda na to v nedeľu večer reagovala vyhlásením, že svojich vojakov v krízovom regióne – provincii Severné Kivu – ponechá práve vzhľadom na prebiehajúce boje, ktoré pre „bezpečnosť Rwandy predstavujú vážnu hrozbu“.

Hnutie M23 zložené z príslušníkov etnika Tutsiov podporuje Rwanda, ktorá pre tento účel nasadila 3000 až 4000 vojakov svojej armády. Od roku 2021 sa M23 zmocnilo na východe KDR rozsiahlych častí územia.

Na východe KDR, ktorá je bohatá na prírodné zdroje, prebiehajú konflikty už viac ako 30 rokov. V regióne už bolo vyhlásených a následne porušených pol tucta dohôd o zastavení paľby. Posledné prímerie bolo podpísané koncom júla minulého roku.