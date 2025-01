KVÍZ: Čo zásadné podnikol Donald Trump počas svojho prvého týždňa v Bielom dome?

Nový prezident USA sa ujal svojich právomocí s plnou energiou. Uplynul ešte len jeden týždeň od príchodu Donalda Trumpa do Bieleho domu a už stihol urobiť viacero dôležitých rozhodnutí, ktoré si pozorne všímajú nielen Američania, ale celý svet. Podobne to platí o niektorých jeho vyhláseniach. Jeho voliči mu tlieskajú, naopak, kritici krútia hlavou, pričom rôznorodé reakcie prichádzajú do Washingtonu aj zo zahraničia. Otestujte sa z toho, ako dobre sledujete prvé kroky Trumpa na čele Spojených štátov.