Vicemajster Ukrajiny v karate sa chcel za úplatok vyhnúť vstupu do armády. Nepochodil, preto sa zo zahraničia nevrátil. Prečo trescú aj jeho ženu?

O prípade ako prvé médium informoval ukrajinský server Tribuna. Počas platnosti vojnového stavu nemôžu bez povolenia prekročiť ukrajinské hranice muži vo veku od 18 do 60 rokov. Pilipjuk sa dostal do Talianska vďaka tomu, že tam so súhlasom úradov cestoval na turnaj karatistov. Zobral so sebou aj svoju manželku, ktorá sa profesionálne venuje rovnakému športu. Kým ona sa nakoniec vrátila domov, naopak, jej muž oznámil na videonahrávke na sociálnej sieti, že zostáva v zahraničí. A vôbec sa netajil tým, že veľa Ukrajincov sklamal: „Chápem, že som urobil nesprávnu vec, môj skutok nemá žiadne ospravedlnenie, nie je hodný rešpektu ukrajinskej spoločnosti a našich vojakov." Napriek tomu, že si to jednoznačne uvedomuje, nad vojenskú službu napadnutej vlasti povýšil starostlivosť o vlastnú rodinu.

Pilipjuk povedal, že predvlani sa svojou 18-ročnou manželkou Dariou stali rodičmi. Dieťa vidí na prvom mieste, rozhodol sa zabezpečiť mladú rodinu, pokúsil sa vybaviť si odklad vstupu do armády – čiže sa snažil vyhnúť sa mobilizácii. Ide o to, že muži, ktorí dosiahnu vek 25 rokov, môžu dostať povolávací rozkaz, a toto je prípad Pilipjuka. Tvrdí, že šéfovi regionálneho zväzu karate v meste Černivci, kde má trvalé bydlisko, dal 4-tisíc amerických dolárov, aby mu vybavil ašpirantúru. Postgraduálne štúdium, ktoré by garantovalo odklad vstupu do armády, mu však nedokázal zariadiť.

Šéf zväzu ponúkol Pilipjukovi ako náhrada prácu mládežníckeho trénera, ale karatista zistil, že na zamestnancov športového klubu sa možnosť odkladu pri mobilizácii nevzťahuje. „Vedenie klubu totiž nepožiadalo úrady o výnimku pre svojich ľudí," ozrejmila agentúra UNIAN.

Pilipjuk zdôraznil, že jeho manželka nevedela o jeho úmysle zostať v zahraničí. Z Talianska odcestovali spolu ešte na turnaj do Gruzínska, Daria Pilipjuková sa potom vrátila do Černivci na rozdiel od svojho muža, čo je logické, lebo ako matka sa musí starať doma o 1,5-ročné dieťa.

Ukrajinská federácia karate považuje počínanie oboch športovcov za škandál. Nemá zľutovanie nielen nad takpovediac dezertérom, ale ani nad matkou malého dieťaťa. Národná federácia vylúčila obidvoch zo svojich radov a dokonca vyzvala Svetovú federáciu karate, aby Pilipjukovcom doživotne zakázala účasť na medzinárodných turnajoch na celom svete. Ešte ju aj požiadala, aby im odňala všetky športové ocenenia. Národná federácia vo svojom vyhlásení označila rozhodnutie Pilipjuka fakticky za vyhýbanie sa mobilizácii, takže to vyhodnotila ako trestný čin. „Podľa názoru federácie skutky oboch športovcov poškodili reputáciu ukrajinského karate," poznamenal server Obozrevateľ.

Šéfom zmieneného regionálneho zväzu karate v Černivci je Oleksandr Pikulin. Na útek Pilipjuka do zahraničia už reagoval, jeho tvrdenie o úplatku 4-tisíc dolárov však nijako nekomentoval. Časť zodpovednosti za prípad prevzal na seba: „Trénuje u mňa od svojich šiestich rokov, teraz má 25, asi som si niekde neurobil moju prácu…," povedal pre server Suspiľne Sport. Dodal, že s Pilipjukom sa snažil telefonicky spojiť, aby ho prehovoril k návratu na Ukrajinu, ale nepodarilo sa mu s ním hovoriť.

Ozvala sa aj Daria Pilipjuková, ktorá je presvedčená, že národná federácia sa k nej správa zákerne. Zdôrazňuje, že nič zlé neurobila, nijaký zákon neporušila. Na sociálnej sieti upozornila, že do Talianska cestovala na vlastné náklady a ani nebola členka ukrajinskej výpravy karatistov. Súťažila v podstate samostatne, ide o to, že doterajší klub jej nepredĺžil členstvo a do iného ju odmietli prijať. Ďalej ešte pochopiteľne podčiarkla, že na ňu sa mobilizácia nevzťahuje. A nezabudla dodať, že vôbec nechápe, prečo ju národná federácia potrestala bez toho, aby mala možnosť obhajovať sa na vypočutí na jej pôde.

Zatiaľ nie je známe, ako si manželia predstavujú najbližšiu budúcnosť: či Daria odcestuje z Černivci za Jevhenom do zahraničia alebo bude nejaký čas žiť bez neho a teda sama vychovávať ich malé dieťa. Návrat Pipiluka na Ukrajinu logicky prichádza do úvahy až po zrušení vojnového stavu a ten je podmienený ukončením rusko-ukrajinskej vojny.