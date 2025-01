Trump stopol vyplácanie všetkej federálnej pomoci ľuďom. Demokrati hovoria o porušení zákona

Rozpočtový úrad Bieleho domu v pondelok nariadil zložkám americkej vlády, aby plošne pozastavili vyplácanie federálnej podpory vo forme dotácií alebo pôžičiek, čo by mohlo mať ďalekosiahle dopady na americkú ekonomiku. Uvádza to denník The New York Times (NYT) a ďalšie médiá, ktoré majú k dispozícii písomný pokyn kancelárie prezidenta Donalda Trumpa. Krok vyvoláva nejasnosti ohľadom rozsahu zablokovaných platieb, podľa Demokratickej strany je zásah Trumpovej administratívy protizákonný.

Donald Trump hovorí s novinármi na palube Air Force One na ceste z Miami na základňu Andrews v Marylande v pondelok 27. januára 2025.

Nariadenie vydané dočasným šéfom rozpočtového úradu Matthewom Vaethom uvádza, že prerušenie platieb nadobúda účinnosť dnes v podvečer. Nie je pritom jasné, ako dlho má platiť, Vaeth však naznačuje, že to bude minimálne do 10. februára. Do tohto dátumu majú zložky federálnej vlády vypracovať správy o dotknutých programoch.

Pokyn z Bieleho domu presne neuvádza, ktoré platby majú byť pozastavené. „Nariadenie by mohlo vykoľajiť prostriedky, ktoré kolujú naprieč americkou ekonomikou: Stovky miliárd dolárov v dotáciách pre štátne, lokálne a kmeňové samosprávy. Pomoc po živelných pohromách. Peniaze na školstvo a dopravu. Pôžičky pre malé podniky,“ napísal NYT. Vaeth špecifikoval, že by sa opatrenie nemalo dotknúť „podpory poskytovanej priamo jednotlivcom“, ako sú dôchodky alebo štátne zdravotné poistenie.

„V rozsahu, aký umožňujú aplikovateľné zákony, musia federálne agentúry dočasne pozastaviť všetky aktivity spojené so záväzkami či vyplácaním všetkej federálnej finančnej podpory,“ uvádza pokyn Bieleho domu. Opatrenie dáva do súvislosti s Trumpovými dekrétmi, ktoré požadujú ukončenie programov na podporu rozmanitosti, prerušenie zahraničnej pomoci či zastavenie tzv. zelenej politiky. Všetkým úradom nariaďuje vypracovať „komplexnú analýzu“ o tom, ako sa ich dekréty dotýkajú.

Pondelkový pokyn je jedným z mnohých zásahov do fungovania federálnej vlády, ktoré Trump po návrate do čela USA spustil. Minulý týždeň napríklad nariadil prerušiť prijímanie nových pracovníkov naprieč vládnymi orgánmi alebo ukončiť pre úradníkov možnosť práce z domu a začal rozsiahle personálne čistky. Denník The Wall Street Journal v jednom zo svojich článkov hovoril o „šokovej terapii“.

Plán prerušiť vyplácanie dotácií a pôžičiek podobne ako niektoré ďalšie kroky vyvoláva polemiky ohľadom súladu so zákonom. Podľa lídra senátorov Demokratickej strany Chucka Schumera „nehanebne porušuje zákon“. „Kongres tieto investície schválil a nie sú voliteľné,“ uviedol vo vyhlásení. „Donald Trump musí nariadiť svojej administratíve, aby okamžite krok zvrátila, a peniaze daňových poplatníkov by mali byť rozdelené medzi ľudí,“ dodal.

Americká tlač popisuje, že federálne dotácie a pôžičky pomáhajú najrôznejším skupinám a jednotlivcom od univerzít a výskumných programov, cez neziskové organizácie po majiteľov malých podnikov alebo poľnohospodárov. „Omeškanie vo financovaní bude veľmi zložité pre príjemcov, ktorí žijú v dojme, že peniaze sú na ceste, a majú záväzky v podobe nájmu a miezd, ktoré od toho závisia,“ povedal denníku The Washington Post analytik Brian Reidl z výskumného ústavu Manhattan Institute.