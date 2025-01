Ideológ Dugin navrhuje odstrániť Lenina z mauzólea a nahradiť ho „imperátorom“ Putinom

„Už som raz napísal, že viera v (prezidenta Vladimira) Putina je ako viera v imperátora. Myslím si, že nášmu imperátorovi chýba viacero atribútov, ktoré by definitívne uznali jeho úlohu v dejinách Ruska,“ povedal Dugin pre telegramový kanál Kremeľská tabatierka.

Potvrdil, že Putinovi už odovzdal návrh, aby z mauzólea „urobil miesto pre skutočného imperátora“ a doplnil ho vojenskými trofejami zhromaždenými počas SVO. SVO je skratka pre „špeciálnu vojenskú operáciu“, ako Kremeľ oficiálne nazýva vojnu, ktorú rozpútal inváziou na Ukrajine.

„A keď Vladimir Vladimirovič skončí svoju pozemskú púť, budú sa tvoriť rady k jeho rakve. Prinesieme sem vlajky európskych štátov, ktoré sme vyvesovali celé desaťročia. A západné tanky ukoristené našim nepriateľom,“ dodal Dugin.

Kremeľ potvrdil, že takýto návrh dostal, ale k téme sa nevyjadruje s tým, že prezident „prežije mnohých iných“. Pripustil však, že o odstránení Leninovho tela z mauzólea sa dlhšie uvažuje a Duginov návrh môže tento proces urýchliť.

Mauzóleum pri kremeľskom múre postavili v roku 1924 krátko po smrti vodcu boľševickej diktatúry V. I. Lenina. Najskôr bolo drevené, v roku 1930 ho nahradila železobetónová stavba obložená žulou. V roku 1953 tam vystavili aj balzamované telo Josifa Stalina, ktoré počas destalinizácie odstránili. Leninovo mauzóleum tiež slúži ako tribúna počas vojenských prehliadok a prvomájových sprievodov.

Ruský ultranacionalistický ideológ Alexander Gelievič Dugin v októbri Putinovi k 72. narodeninám vinšoval slovami „Bože, ochraňuj cára!“, čo bol prvý verš hymny ruského impéria v rokoch 1833 až 1917. Dlhodobo obhajuje zjednotenie ruskojazyčných území vrátane Ukrajiny do nového štátu. V auguste 2022 pri výbuchu nálože v aute prišla o život jeho dcéra Daria. Cieľom útoku mal byť on sám, nastúpil však do iného auta.