Český Senát neschválil novelu o zvýšení platov verejných činiteľov, rozhodne tak prezident

Český Senát neschválil spornú novelu, na základe ktorej sa mali zvýšiť platy politikom, sudcom a štátnym zástupcom (prokurátorom) o takmer sedem percent. Neprešli však ani pozmeňovacie návrhy, preto sa predloha nevráti do Poslaneckej snemovne, ale po uplynutí lehoty ju dostane prezident. Lehotou sa skomplikuje výpočet miezd ústavných činiteľov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Za schválenie bolo 28 zo 60 prítomných senátorov. Aby návrh prešiel, boli potrebné ešte tri hlasy. Senátori nesúhlasili napríklad s obmedzovaním platov sudcov a štátnych zástupcov či odmien za kumuláciu funkcií krajskými a komunálnymi politikmi, ktoré novela zavádza.

Senát neschválil ani žiaden z pozmeňovacích návrhov. Hnutie ANO preto nepresadilo zmrazenie platov ústavných činiteľov do konca roku 2029, o čo sa spolu s hnutím SPD neúspešne pokúšali už v Poslaneckej snemovni, kde novela prešla.

V hornej komore (Senáte) sa najskôr hlasovalo o tom, či novelu schváli, čo sa nepodarilo. Návrh na jej zamietnutie a následné vrátanie do dolnej komory (Poslaneckej snemovne) však vôbec nepadol. A keďže neprešiel ani žiaden z pozmeňovacích návrhov, senátori k predlohe „nezaujali žiadne stanovisko“. Novela tak automaticky putuje na podpis k prezidentovi, ktorý ju dostane po uplynutí lehoty, teda po 16. februári.

Na základe návrhu novely by sa plat verejným činiteľom mal zvýšiť o 6,95 percenta. Pôvodne to malo byť takmer 14 percent, voči čomu sa zdvihla vlna kritiky. Plat prezidenta by po novej úprave mal byť 365-tisíc korún mesačne (viac než 14 400 eur), plat premiéra 293 900 korún (zhruba 11 600 eur) a plat radového poslanca 109 000 korún (približne 4 300 eur).

Koalícia pri presadzovaní návrhu argumentovala, že reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý vlani v máji s platnosťou od tohto roka zrušil zákonný koeficient, ktorý sa používal na vypočítanie platov politikov. Dôvodom bolo to, že vlani ich platy zostali v súvislosti s jednou úpravou v konsolidačnom balíčku v podstate na predvlaňajšej úrovni. To však ovplyvnilo aj mzdy sudcov, ktorým sa toto zmrazenie nepáčilo a Ústavný súd rozhodol v ich prospech.