Pred piatimi rokmi vyhlásila WHO pre koronavírus stav núdze

Vírus sa rozšíril z Číny. Ako prvý o tom informoval generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Už mesiac predtým, 31. decembra 2019, si Kancelária WHO v Číne prevzala mediálne vyhlásenie Mestskej zdravotníckej komisie z ich webovej stránky o prípadoch „vírusovej pneumónie“ v čínskom Wu-chane.

„Vo WHO sme sa hneď po príchode nového roka pustili do práce. Zamestnanci WHO aktivovali núdzové systémy 1. januára 2020 a informovali svet 4. januára. Do 9. – 12. januára WHO zverejnila svoj prvý súbor komplexných usmernení pre krajiny a 13. januára sme spojili partnerov, aby zverejnili plán prvého laboratórneho testu na SARS-CoV-2,“ píše na svojej stránke Svetová zdravotnícka organizácia.

Prvé úmrtie na dovtedy neznámy vírus zaznamenali zdravotníci v stredočínskom meste Wu-chan. Išlo o 61-ročného muža, ktorý zomrel na komplikácie spojené so zápalom pľúc.

Slovensko malo prvý potvrdený prípad ochorenia Covid-19 v marci 2020. Postupne pribudli ďalšie obete, v polovici marca 2020 v desiatkach denne. Mnohí odborníci sa obávali, že nízky počet pacientov s potvrdeným ochorením je dôsledkom nedostatočného testovania a 11. marca 2020 jednotlivci z radov zdravotníkov ako aj Asociácia nemocníc Slovenska upozornili na nepripravenosť Slovenska na prichádzajúcu epidémiu.

Od 13. marca 2020 prijímalo Slovensko rozsiahle preventívne opatrenia v snahe zabrániť explozívnemu šíreniu nákazy. Tieto pomerne prísne opatrenia výrazne obmedzili šírenie nákazy, takže na konci mája 2020 bolo na Slovensku identifikovaných okolo 1 500 infikovaných osôb a 28 obetí.

V priebehu leta sa tieto počty podstatne nezvýšili. Pri priaznivom vývoji epidémie boli postupne uvoľnené protiepidemické opatrenia, podobne ako v iných štátoch s priaznivým vývojom situácie.

Zhoršenie epidemiologickej situácie v septembri 2020 viedlo k ich sprísneniu, zjavne však k nedostatočnému a od októbra 2020 sa Slovensko zaradilo k najviac postihnutým štátom v Európe.

Spočiatku pomerne malý počet obetí koncom roka 2020 podstatne vzrástol, najmä v prepočte na milión obyvateľov a začiatkom januára 2021 dosiahlo Slovensko nelichotivé svetové prvenstvo v týždennom počte úmrtí na milión obyvateľov. Počty nových prípadov, hospitalizovaných a obetí, sa v priebehu januára a februára 2021 významne neznížili, čo je možné pripísať okrem stále relatívne miernych a nedodržiavaných protipandemických opatrení aj prevládnutiu nových variant koronavírusu. Núdzový stav vláda zrušila 15.mája 2021 a následne aj väčšinu obmedzení pohybu obyvateľstva.

Prvou slovenskou obeťou pozitívne testovanou na koronavírus bola seniorka, ktorá zomrela 18. marca 2020. Podľa pitvy bol príčinou úmrtia infarkt. Ďalší pacient s koronavírusom zomrel na zápal pľúc 31. marca doma po tom, ako ho prepustili z bojnickej nemocnice. Šírenie ochorenia si na Slovensku vyžiadalo vyše 22.000 obetí, na celom svete vyše sedem miliónov.