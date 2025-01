Čo bude s ruskými základňami v Sýrii? Damask žiada vydanie Asada a kompenzácie

Otázka budúcnosti ruských základní v Sýrii si vyžaduje ďalšie rokovania. Podľa ruskej agentúry Interfax to povedal námestník ruského ministra zahraničia Michail Bogdanov. Podľa agentúry Reuters sýrski predstavitelia po ruskej delegácii, ktorá v utorok prvýkrát rokovala s novými vládcami v Damasku, žiadali vydanie exprezidenta Bašára Asada a vyplatenie kompenzácií. Asad do Ruska utiekol v decembri po zrútení svojej vlády v dôsledku ofenzívy povstalcov.

Povstalci: Sýria je oslobodená od tyrana Asada Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Povstalecké frakcie v nedeľu 8. decembra na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bašár Asad utiekol z krajiny. Vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do "slobodnej Sýrie" a vyhlásili, že Damask je oslobodený od "tyrana". Fotogaléria 28 fotiek +25

Bogdanov pricestoval do Damasku spoločne so splnomocnencom ruského prezidenta Vladimira Putina pre Sýriu Alexandrom Lavrentijevom a podľa ruských tlačových agentúr rokovali s faktickým vládcom Sýrie Ahmadom Šarom. Ide o prvú ruskú vládnu delegáciu, ktorá prišla do Sýrie od zvrhnutia Asada povstalcami vlani v decembri, prezident vtedy ušiel do Ruska.

Moskva, ktorá poskytla Asadovi útočisko a pred jeho pádom mu roky vojensky pomáhala proti povstaleckým silám, dúfa, že si udrží svoje dve základne v Sýrii, upozornila agentúra Reuters. Rusko má námornú základňu v prístave Tartús a leteckú Hmímím. Tie sú pre Moskvu dôležité pre udržanie prítomnosti na Blízkom východe a vo východnom Stredozemí.

„Zatiaľ sa nič nemení (ohľadom ruských základní). Táto otázka si vyžaduje ďalšie rokovania. Dohodli sme sa, že budeme pokračovať v hlbších konzultáciách o každej oblasti našej spolupráce,“ oznámil po rokovaní Bogdanov podľa Interfaxu.

Sýrsky zdroj agentúre Reuters povedal, že Šara po ruskej delegácii žiadal vydanie Asada. Sýrski predstavitelia tiež ruskej delegácii povedali, že obnovenie dôvery bude možné len cez „konkrétne opatrenia ako kompenzácie a rekonštrukcie“. Podľa Damasku "obnovenie vzťahov musí riešiť minulé chyby, rešpektovať vôľu sýrskeho ľudu a slúžiť jeho záujmom. "Podľa sýrskeho zdroja ale ruská delegácia žiadne chyby uznať nechcela. Obe strany súhlasili, že budú ďalej rokovať.

Hlavnou sýrskou vládnou silou sa v decembri stalo islamistické zoskupenie Haját Tahrír aš-Šám (HTS), ktoré koncom novembra viedlo bleskovú ofenzívu povstaleckých skupín, ktoré po necelých dvoch týždňoch 8. decembra zvrhla Asadov režim. O to isté sa od roku 2011 neúspešne snažili rôzne skupiny v občianskej vojne, v ktorej Moskva podporovala Asadovu vládu a neskôr jej výrazne pomohla k dobytiu väčšiny územia späť z rúk jej odporcov.