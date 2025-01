Jedno zabité dievča po znásilnení hodené do lesa. Dve mŕtvoly na dvore. Tri vraždy v dome. Akých zločincov berú do ruskej armády?

Ruský vojak na fronte, ktorý má za úlohu zostreľovať ukrajinské drony. (Snímka je z polovice januára tohto roku.) Do ruskej armády berú aj ťažkých zločincov, ktorí sú ochotní zapojiť sa do boja proti Ukrajine.

Ruský vojak na fronte, ktorý má za úlohu zostreľovať ukrajinské drony. (Snímka je z polovice januára tohto roku.) Do ruskej armády berú aj ťažkých zločincov, ktorí sú ochotní zapojiť sa do boja proti Ukrajine.

Už dlhší čas im to umožňuje zákon schválený po invázii na Ukrajinu. Musia sa zaviazať, že v ozbrojených silách odslúžia jeden rok, potom sa z nich stávajú úplne slobodní muži. Spravidla ich posielajú do prvej línie bojov, takže ich sprevádza prízrak smrti. Odhaduje sa, že najmenej polovica z nich na bojisku padne.

Po zuby ozbrojení: Ukrajinci cvičia na Rusov (archívne video) Video

Jedným z najnovších prípadov, keď sa brutálny zločinec pridal k vojsku, sa spája s väzňom, ktorý v čase spáchania vraždy bol mladistvý. Týždenníku Argumenty i fakty to potvrdili vyšetrovatelia v Omskej oblasti. So započítaním mesiacov strávených vo vyšetrovacej väzbe si odsedel tri roky, v januári tohto roku mu vyhoveli vstúpiť do armády. „Tragédia sa stala v januári 2022. Štrnásťročné dievča a sedemnásťročný chlapec zabili 35-ročnú ženu, jej 10-ročnú invalidnú dcéru a 38-ročného muža," napísal týždenník. Motív vraždy bola pomsta rodičom, ktorí nesúhlasili, aby dve mladistvé osoby udržiavali intímny vzťah. Myšlienka zlikvidovať ich skrsla v hlave školáčky, ktorá najprv uvažovala, že ich otrávi.

Pre upresnenie: páchatelia si rozdelili úlohy tak, že dievča v noci pustilo do dedinského domu chlapca, aby mohol zaútočiť, keď obete spali. Kriminalisti našli mŕtvoly v dome plnom krvi. Žena, ktorú zabil, bola matka jeho priateľky, muž bol otčim. Dievčina sa potom spolu s jej šesťročným bratom, s ktorým sa vtedy nachádzala v kuchyni, rozbehla k susedom, aby privolali políciu. Vyšetrovateľom tvrdila, že do domu prenikol bradatý muž. Opisu nezodpovedal ani jeden obyvateľ obce. Kriminalistov zmiatla, ale nakoniec odhalili vraha i jeho komplicku. V marci 2023 súd poslal trojnásobného vraha na 6 rokov a 7 mesiacov za mreže, o jeho neplnoletej priateľke rozhodol tak, že ju umiestnil na 6,5 roka do polepšovne.

Čítajte viac Nádej aj obavy. Čo expertka z Ukrajiny radí Trumpovi pred stretnutím s Putinom?

Ďalšia posila s hrôzostrašnou minulosťou prišla spoza mreží do armády v decembri minulého roku. V tomto prípade si však páchateľ neodpykal ani jeden deň trestu po vynesení verdiktu. Súd v Krasnodare ho potrestal za lúpežnú vraždu. Médiá zverejnili jeho meno: volá sa Alexandr Stešuk. V roku 2021 prenikol na dvor starších manželov, ktorí žili na vidieku. Oboch zabil s nožom. „Potom zobral z domu veci, 140-tisíc rubľov (v tej dobe približne 2-tisíc dolárov) a podpálil dom, aby odstránil stopy svojho zločinu," napísal uviedol kanál Ostorožno, novosti na sociálnej sieti Telegram.

Rozsudok znel 18 rokov odňatia slobody, ale Stešuka do väzenia neodviedli. „Odsúdeného uznali za spôsobilého výkonu vojenskej služby (na základe kontraktu s armádou) a poslali ho na front priamo zo súdnej siene," poznamenal Ostorožno, novosti. Kanál upozornil na to, že prokurátor nenamietal…

Čítajte viac Zradcovia či obete? Ako Ukrajina „loví“ kolaborantov

Podpísaný kontrakt s ministerstvom obrany otvoril dvere z väzenia aj dvom mužom, ktorí znásilnili a potom zavraždili 19-ročnú študentku. Na tento prípad tiež poukázal zmienený kanál. Vysokoškoláčka Kristina reagovala na inzerát s ponukou brigády. Išlo o upratovanie chaty. Vysvitlo však, že to bola pasca. Dvaja muži z Novosibirsku ju najprv znásilnili a potom jej omotali plachtu okolo hlavy, aby ju udusili. Mŕtvolu hodili do lesa. Stalo sa to v decembri 2017, páchateľov Maksima Ovčinnikova a Sergeja Julina v septembri 2018 odsúdili na dlhoročné tresty. Jeden dostal 22 rokov, druhý 18 rokov.

Zelenskyj: Plán víťazstva nad Ruskom je most k mieru Video

Otec zavraždenej študentky tento mesiac zistil, že obaja zločinci odišli do armády napriek tomu, že vedenie väznice ho ubezpečovalo, že sa to nikdy nestane. Ako sa dozvedel, že si obaja obliekli vojenskú uniformu? Súd zároveň rozhodol, že vrahovia musia zaplatiť rodine zavraždenej vysokoškoláčky 6 miliónov rubľov (aktuálne v prepočte približne 60-tisíc eur). Jej otec nedávno dostal 75-tisíc rubľov od Ovčinnikova. Bol zvedavý ako je to možné – veď by mal sedieť mrežami. „Vedenie väznice mi povedalo, že odišiel do špeciálnej vojenskej operácie (ruské označenie invázie na Ukrajinu)," citoval ho kanál Ostorožno, novosti.

Ovčinnikov sa upísal armáde vo februári 2024. Odkiaľ mal peniaze, keď bojujúcim väzňom nedávajú žold? Utrpel zranenie, za čo dostal od štátu peniaze. A čo Julin? O ňom otec Kristiny zistil, že kontrakt s ministerstvom obrany podpísal na konci minulého roku. „Je mi strašne. Chcem kričať na celú krajinu, aby bojovníci vedeli, s kým sa bok po boku nachádzajú. Sú to chorí ľudia," zdôraznil otec obete.