Dozvieme sa pravdu o UFO? Trump otvára tajné archívy

Majú Američania dôkazy, že vo vesmíre nie sme sami? Koľko je pravdy na historkách o mimozemšťanoch a „lietajúcich tanieroch“? Odpovede by už čoskoro mohla poskytnúť vláda Donalda Trumpa. Nový americký prezident, ktorý sľúbil, že odtajní všetky archívne materiály k atentátom na Johna F. Kennedyho, jeho brata Roberta a Martina Luthera Kinga, je vraj ochotný zverejniť i utajované informácie o UFO, teda o neidentifikovaných lietajúcich objektoch. Požiadali ho o to už aj dvaja členovia kongresu.

„Toto je veľké. Mnoho ľudí na to dlho čaká, celé roky, desaťročia,“ uviedol Trump pred pár dňami, keď nariadil odtajnenie všetkých zvyšných dokumentov k vraždám troch výrazných osobností americkej histórie, o ktorých sa dodnes šíria konšpiračné teórie.

Ľudia si podľa neho zaslúžia, aby sa po 60 rokoch dozvedeli pravdu. „A všetko sa odhalí,“ dodal. Úradníci by teraz do niekoľkých dní mali predložiť plán, ako budú pri odtajňovaní postupovať. Ako však pripomenula britská stanica BBC, nie je isté, či pokyn splnia.

A hoci sa Trump tvári ako ten, kto verejnosti konečne sprístupní dávne tajomstvá, nie je to celkom tak. V prípade atentátu na Kennedyho z novembra 1963 ide napríklad najmä o tisíce zložiek tzv. Warrenovej komisie, ktorá kauzu vyšetrovala.

Pôvodne mali zostať zapečatené až do roku 2039, no postupne z nich povolili zverejniť isté časti už aj Trumpovi predchodcovia. Veľká časť materiálov bola dostupná už v roku 1992, dosiaľ zverejnili asi 98 percent dokumentov.

Výzva na odtajnenie

Trumpovho vyhlásenia, že chce dať ľuďom to, čo chcú, teda „odpovede“, sa hneď chopili dvaja členovia kongresu, a to z oboch politických táborov.

Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer na sociálnej sieti X zdieľal správu o rozhodnutí šéfa Bieleho domu ohľadom atentátov a do statusu napísal: „Teraz to urobte s UFO.“

Schumer sa o odtajnenie týchto informácií pokúšal už v minulosti. V júli 2023 spolu s republikánskym senátorom Mikeom Roundsom navrhli, aby boli vládne úrady povinné zverejniť tajné záznamy o UFO, známych tiež ako UAP (neidentifikované anomálne javy), a keby to odmietli, museli by zdôvodniť, prečo má konkrétna správa zostať utajená.

„Mnohých Američanov celé desaťročia fascinovali tajomné a nevysvetliteľné objekty. Už dávno nastal čas, aby dostali nejaké odpovede,“ zdôvodnil vtedy svoj návrh Schumer.

Americká verejnosť má podľa neho právo dozvedieť sa o technológiách neznámeho pôvodu, mimoľudskej inteligencii a nevysvetliteľných javoch. Jeho navrhovaná zmena sa však do schválenej novely zákona napokon nedostala.

Tentoraz našiel podporu u republikánskeho kongresmana Erica Burlisona. Keď v rozhovore pre spravodajskú televíziu NewsNation chválil Trumpov zámer zverejniť archívne materiály o atentáte na prezidenta Kennedyho (1963), jeho brata Roberta F. Kennedyho (1968) a známeho bojovníka za ľudské práva, reverenda Martina Luthera Kinga (1968), na otázku, či by bol aj za odtajnenie informácií o UFO, odpovedal kladne.

„Myslím si, že jedna vec, na ktorej sa ja a Chuck Schumer zhodneme, je, že si to Američania a svet naozaj zaslúžia,“ vysvetlil Burlison, ktorý je presvedčený, že hlava štátu na ich výzvu pristúpi. „Trump samého seba vníma ako prezidenta pre ľudí, preto si myslím, že ak Američania chcú také informácie, tak im ich dodá,“ odhadol kongresman.

Ako doplnil, či sa už správy o UFO, prípadne o pokusoch niečo zatajiť, potvrdia alebo nie, rád by sa dozvedel, ako to vlastne bolo. So žiadosťou už údajne oslovil Biely dom.

Tie veci vo vzduchu nie sú naše

Aká je šanca, že mu Trump vyhovie? K téme sa vyjadril už pred voľbami v septembri minulého roka, keď bol hosťom relácie obľúbeného tvorcu podcastov Lexa Fridmana.

Rozprávali sa o úmysle zverejniť archívne dokumenty o vražde J. F. Kennedyho, keď prišla reč aj na UFO a Fridman sa prezidentského kandidáta spýtal, či by zatlačil na Pentagon, aby sprístupnil i také informácie. „Áno, urobil by som to. Rád by som to spravil, musím to spraviť,“ odvetil Trump.

Aj na zhromaždení vo Washingtone v predvečer svojej inaugurácie prisľúbil, že zverejní viaceré zložky, aby dal najavo, že novej vláde ide o transparentnosť. Jeho administratíva vraj „zvráti nadmerné utajovanie vládnych dokumentov“ a okrem záznamov o zmienených troch atentátoch by malo ísť aj o „ďalšie témy veľkého záujmu verejnosti“.

Spojencom Schumera a Burlisona môže byť v tejto veci Marco Rubio, ktorý je v Trumpovej vláde ministrom zahraničných vecí. Schumerovu iniciatívu podporil už v lete 2023, keď bol ešte členom Senátu.

„Je toho veľa, čo o týchto UAP stále nevieme, a to je veľký problém,“ povedal vtedy republikán, o ktorom je známe, že ho veľmi priťahujú záhady spojené s UFO.

V roku 2020 bol vedúcim členom kongresového výboru, ktorý zodpovedal za zriadenie špeciálneho úradu pre vyšetrovanie UFO v Pentagone (dnešná agentúra AARO). Tento útvar preveruje správy príslušníkov americkej armády a tajných služieb týkajúce sa zvláštnych a nevysvetliteľných pozorovaní lietajúcich objektov.

„Nad našimi vojenskými základňami a oblasťami nasadenia lietajú veci, o ktorých jednoducho nevieme, čo sú zač. Tie veci však nie sú naše. To vyvoláva oprávnenú otázku, či sme sami. Úprimne povedané, bolo by o čosi lepšie, keby to bolo niečo mimo našej planéty. Lepšie, ako keby sme tu v nasadení videli technológie, ktoré pochádzajú od Číňanov, Rusov alebo iných protivníkov,“ priblížil Rubio v rozhovore pre televíziu CBS s tým, že také vyspelé zariadenia neznámeho pôvodu sú rizikom pre národnú bezpečnosť.

Keď v júli 2023 pred vyšetrovacím výborom Snemovne reprezentantov amerického kongresu bývalý spravodajský dôstojník David Grusch a dvaja ďalší vojaci pod prísahou vypovedali, že vláda zatajuje informácie o UFO a dokonca sa jej vraj podarilo získať nielen mimozemské technológie, ale aj telá pilotov, ktoré neboli ľudskými bytosťami, Rubio znepokojene žiadal, aby sa vec prešetrila.

„Buď tieto osoby hovoria pravdu, a potom by to bola zrejme najväčšia udalosť v histórii ľudstva, alebo na naozaj dôležitých pozíciách v našej vláde máme ľudí, ktorí sú blázni a vymýšľajú si takéto príbehy… V oboch prípadoch máme veľký problém,“ zdôraznil pre televíziu Fox News.

Pre portál NewsNation priznal, že nevie zhodnotiť, či sú ich svedectvá hodnoverné. „Tu si však treba položiť otázku, z akého dôvodu by sa toľko serióznych ľudí s takou vysokou kvalifikáciou obracalo na výbory, aby si tam potom niečo vymýšľali?“ spýtal sa Rubio.