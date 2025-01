ONLINE: Times: Hrozí Ukrajine zmrazený konflikt? Trump chce získať uznanie za zastavenie bojov a ísť domov

Vyhliadky na ďalší zmrazený konflikt na hraniciach medzi Ruskom a Európou vyzerajú pravdepodobnejšie ako kedykoľvek predtým, napísal britský denník The Times.

6:50 Americký prezident Donald Trump možno opustil predvolebné chválenkárstvo, že by mohol ukončiť vojnu na Ukrajine do 24 hodín. Ale 100 dní, ktoré dal svojmu vyslancovi Keithovi Kelloggovi, aby prišiel s riešením, a jeho zdokumentovaný nedostatok entuziazmu zaplatiť ukrajinský vojenský účet, spôsobili, že vyhliadky na ďalší zmrazený konflikt na hraniciach medzi Ruskom a Európou vyzerajú pravdepodobnejšie ako kedykoľvek predtým, napísal britský denník The Times.

História zmrazených konfliktov nie je šťastná. Vznikajú vtedy, keď zbrane stíchnu, niekedy v dôsledku formálneho prímeria alebo jednoducho vyčerpania, inokedy v dôsledku usilovnej snahy o nastolenia mieru, ktorý sa prezentuje ako riešenie pre širší svet, ale nie je podporovaný jednou alebo druhou stranou, čím neustále zostáva otvorená hrozba návratu bojov, podotýka Times.

Podľa Phillipsa O’Briena, profesor strategických štúdií na St. Andrews University, si Ukrajina zaslúži mať šťastie. Zamrznutý konflikt hrozí aj Ukrajine. Povestne netrpezlivý Trump vsadil na ukončenie zabíjania na Ukrajine svoju povesť obchodníka.

„Trump sa v skutočnosti nezaujíma o Ukrajinu,“ poznamenáva O'Brien podľa The Times: „Chce získať uznanie za zastavenie bojov, vyhlásiť, že je mierotvorcom a ísť domov“.

Nepresvedčili ho Trumpove zjavné hrozby voči Rusku, pričom poznamenáva, že americký prezident neponúkol Ukrajine ani najmenšiu bezpečnostnú záruku a stavia sa skôr do úlohy sprostredkovateľa, nie ručiteľa.

Ak má Trumpom sprostredkované prímerie na Ukrajine nejaké historické porovnanie, O'Brien sa obáva, že to môže vyzerať najviac ako Jeruzalem na konci šiestej križiackej výpravy, keď arabské armády trpezlivo čakali na 15-ročné kresťanské dočasné prímerie a potom vtrhli späť do Svätého mesta.

O Trumpovi je známe, že by rád získal Nobelovu cenu za mier, pričom sa stále zaujíma o ocenenie, ktoré dostal jeho predchodca Barack Obama ešte skôr, než dosiahol čokoľvek podstatné v zahraničnej politike, nieto ešte zastavenie vojny, uvádza britský denník.

Trump už dal jasne najavo, že ak si prímerie na Ukrajine vyžaduje kontrolu mierovými jednotkami, tejto povinnossti by sa mala ujať Európa, nie USA alebo dokonca sily NATO. Východoeurópske krajiny zase majú všetky dôvody tvrdiť, že ich sily musia strážiť vlastné hranice, čo núti západnú Európu zaplniť priestor.

Zdá sa, že európski lídri sa len neskoro prebúdzajú a uvedomujú si, čo by Trump mohol pre Ukrajinu znamenať, podotýka The Times. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Davose varovala pred nebezpečenstvom prímeria. „Nikto nechce mier viac ako ľud Ukrajiny,“ povedala. „Ale oni chcú spravodlivý a trvalý mier. Čo nechcú, je zmrazený konflikt, ktorý o niečo neskôr znova prepukne“.

Ukrajinci takýto scenár až príliš dobre poznajú, ako varoval Zelenskyj deň po Trumpovom znovuzvolení. „Po ruskej okupácii Krymu v roku 2014 sme mali na východe Ukrajiny zmrazený konflikt roky,“ povedal o dohodách z Minska, ktoré nedokázali vyriešiť konflikt. „Snažili sme sa hovoriť s Ruskom, ale nepočuli sme od nich nič iné ako klamstvá. Žiadnu pravdu. Nemôžeme im veriť,“ cituje The Times Zelenského.