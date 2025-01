Experti: Okolnosti nehody v USA sú zvláštne, mohla za ňou byť aj vypnutá technika

Lietadlo Bombardier CRJ 701 regionálnej pobočky leteckej spoločnosti American Airlines, ktoré letelo do americkej metropoly z mesta Wichita v Kansase, sa z doposiaľ neznámych príčin v stredu večer východoamerického času (v noci na štvrtok SEČ) zrazilo s viacúčelovým vrtuľníkom Black Hawk od výrobcu Sikorsky pred pristátím na letisku Ronalda Reagana.

„Jediné, čo vyzerá ako isté, je, že boli dve lietadlá v jeden čas na rovnakom mieste vo vzduchu, čo určite byť nemali. Všetko ostatné sú len špekulácie,“ uviedol Jakub Kraus z Fakulty dopravnej ČVUT. Po zhliadnutí dostupných záberov nehody sa pozastavil nad tým, že sa piloti nezbadali. „Vrtuľník by sa mal okolo letiska pozerať, čo sa deje a kde kto je,“ poznamenal Kraus. Pripustil tak možnosť, že vrtuľník mohol mať vypnutý odpovedač, pretože v prípade, že by obe lietadlá mali techniku zapnutú, tak by si pravdepodobne niekto blížiacu sa tragédiu všimol, prípadne by systémy v dopravnom lietadle hlásili výstrahu. Na detaily sa však podľa neho bude treba počkať. „Všetko je to preto v úrovniach špekulácií,“ zdôraznil Kraus.

K riziku podobných nehôd potom Kraus povedal, že si na žiadnu podobnú nespomína a že je podľa jeho názoru skoro nulová. „Bohužiaľ, len skoro,“ poznamenal.

Foto: TASR/AP, Alex Brandon

Na to, že sú okolnosti tragickej zrážky zatiaľ iba v rovine špekulácií, upozornil tiež hovorca českého Riadenia letovej prevádzky Richard Klíma. Dodal, že vzdušný priestor nad americkým hlavným mestom je veľmi komplexný, keďže zahŕňa veľké letiská, vojenské objekty, vládne budovy a ďalšie miesta osobitného významu. „To všetko sa bude posudzovať, teraz sa to preto nedá nejako bližšie komentovať,“ pripomenul Klíma.

Zrážku dopravného lietadla s vojenským vrtuľníkom vo Washingtone zrejme nikto neprežil, uviedol na tlačovej konferencii šéf washingtonských hasičov John Donnelly. Nájdených podľa neho doteraz bolo 28 tiel, z toho 27 z lietadla a jedno z vrtuľníka. Na palube lietadla bolo 60 cestujúcich a štyria členovia posádky, vo vrtuľníku traja vojaci. Oba stroje spadli do rieky Potomac.