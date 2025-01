Kandidát na šéfa FBI nesúhlasí s Trumpovými milosťami pre útočníkov na Kapitol

Uviedol to niekoľko dní po tom, čo Trump vyhlásil amnestiu pre svojich stúpencov stíhaných či odsúdených za nepokoje v sídle Kongresu, vrátane desiatok ľudí, ktorí tam 6. januára 2021 útočili práve na policajtov. Patel zároveň na pôde amerického Senátu označil za svoju prioritu boj proti násilnej kriminalite.

Vyjadrenia prišli na vypočutie senátneho právneho výboru, ktorý Patelovu nomináciu posudzuje. Jeho voľba patrila medzi najkontroverznejšie Trumpove návrhy na obsadenie vysokých vládnych postov, pretože Patel v uplynulých rokoch FBI tvrdo kritizoval za vyšetrovanie Trumpa a okrem iného prišiel s myšlienkou uzavrieť centrálu úradu vo Washingtone. Aj podľa verejnoprávneho rozhlasu NPR šíril fámu, že nepokoje vo washingtonskom Kapitole započali agenti FBI.

Aj preto je jeho postoj k 6. januáru a vtedajším výtržníkom jednou z tém, na ktoré sa pri dnešnom vypočutí zameriavajú senátori Demokratickej strany. Najvyššie postavený demokrat v právnom výbore Dick Durbin sa v úvodnom bloku dopytovania Patela pýtal, či bolo správne omilostniť účastníkov vtedajšieho vpádu do Kapitolu.

„Nesúhlasím so zmiernením akéhokoľvek trestu pre kohokoľvek, kto spáchal násilie proti strážcom zákona,“ uviedol vo svojej odpovedi Patel. Denník The New York Times to označil za pozoruhodný odklon od Trumpovej pozície. Podobným spôsobom sa v minulých dňoch vyjadrili aj niektorí zákonodarcovia Trumpovej Republikánskej strany.

Patel je už roky v amerických médiách označovaný ako Trumpov oddaný stúpenec. Právnik s indickými koreňmi predtým pôsobil ako prokurátor a po Trumpovom prvom zvolení v roku 2016 z pozície poradcu v Snemovni reprezentantov prispel k spochybňovaniu legitimity vyšetrovania ruského vplyvu na tieto voľby. Neskôr vystriedal niekoľko pozícií v Trumpovej administratíve a po voľbách roku 2020 začal súčasného prezidenta vehementne hájiť na verejnosti.

V Senáte, ktorý rozhodne o potvrdení jeho nominácie, sľúbil, že FBI sa pod jeho vedením bude riadiť faktami a bude dbať na občianske práva všetkých Američanov. „Musíme sa vysporiadať s násilnou kriminalitou,“ uviedol v úvodnom prejave. „Prioritou FBI, ak budem schválený, bude zaistiť, že naše komunity sú chránené,“ pokračoval.