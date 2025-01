Havária nad Washingtonom: Prečo pilotov pred zrážkou nevaroval bezpečnostný systém? Trump už hľadá vinníka

Spojenými štátmi otriasla letecká havária, ktorú nikto neprežil. Dopravné lietadlo so 60 cestujúcimi a štyrmi členmi posádky sa v stredu večer pri približovaní na Národné letisko Ronalda Reagana vo Washingtone zrazilo s vojenskou helikoptérou s troma mužmi na palube. Medzi pasažiermi komerčného letu bolo aj 14 krasokorčuliarov vrátane dvoch ruských trénerov, legendárnych majstrov sveta Jevgenije Šiškovovej a Vadima Naumova. Lietadlo sa po kolízii rozlomilo na dve časti a spolu s vrtuľníkom sa zrútilo do rieky Potomac. Záchranárom sa odtiaľ podarilo vytiahnuť už len mŕtve telá. Ide o najväčšie letecké nešťastie v USA od novembra 2001, keď pri tragédii v New Yorku zahynulo 260 ľudí.

„Počul som silný výbuch. Pozrel som sa doľava, kde som videl iba veľkú ohnivú guľu, a potom trosky padajúce do rieky. A môj sused vykríkol: Bože môj, to je lietadlo! Vrak padol priamo do rieky,“ opísal pre televíziu CNN Roy Best, ktorý býva neďaleko letiska.

Lietadlo Bombardier CRJ700 na ceste z Wichity v americkom štáte Kansas sa v stredu o 20.47 h miestneho času (vo štvrtok o 2.47 h SEČ) práve pripravovalo na pristátie vo Washingtone, keď mu do dráhy vletel vojenský vrtuľník UH-60 Black Hawk.

Dôvody, prečo sa tieto stroje za jasnej noci nedokázali vyhnúť zrážke, nie sú zatiaľ známe. Helikoptéra patrila 12. leteckému práporu na základni vo Fort Belvoir v susednom štáte Virginia.

Ako pre denník Washington Post uviedol bývalý vyšetrovateľ havárií Federálneho úradu pre letectvo a Národnej rady pre bezpečnosť dopravy Jeff Guzzetti, v tomto vzdušnom priestore je stanovená trasa pre vrtuľníky, po ktorej môžu prechádzať zo severu na juh.

„Je to vzdušný koridor, kde môžu helikoptéry lietať nízko,“ priblížil odborník. Na nehodu zareagovali aj niektorí senátori. Pripomenuli, že v minulosti kritizovali rušnú premávku na washingtonskom letisku, ktorého vzdušný priestor je vraj preťažený.

Pilot komerčných letov Joshua Schirard pre CNN objasnil, že dopravné lietadlá sú pre prípad kolízie vybavené bezpečnostným systémom známym ako TCAS alebo ACAS, ktorý ich varuje pred blízkymi strojmi, prípadne radí, akým manévrom sa im vyhnúť.

Systém sa však nepoužíva, ak lietadlo pri približovaní k letisku klesne pod výšku 300 metrov. Preto ani teraz nemohol pomôcť.

Podľa ministra dopravy Seana Duffyho prebiehali oba lety až do kolízie „štandardne“. „Nebolo nič nezvyčajné na tom, ak vojenský stroj letel popri rieke a lietadlo pristávalo na letisku,“ citovala jeho vyjadrenie CNN.

„Budeme čakať, kým prídu všetky informácie z toho miesta, ale podľa toho, čo som dosiaľ videl… Myslím si, že sa tomu dalo predísť? Rozhodne,“ odpovedal si Duffy.

Bombardier patril regionálnej leteckej firme PSA, ktorú vlastní spoločnosť American Airlines. Jej šéf Robert Isom pripisuje vinu za tragédiu posádke vrtuľníka. „V tejto chvíli ešte nevieme, prečo sa vojenská helikoptéra dostala do cesty lietadlu,“ prezradil vo štvrtok na tlačovej konferencii.

Čítajte viac Nikto neprežil. Zrážka lietadla a Black Hawku vo Washingtone má 67 obetí. Trump: Temná a bolestná noc

Obaja piloti vraj boli skúsení. Kapitán pre spoločnosť PSA pracoval takmer šesť rokov a druhý pilot približne dva roky. Podľa ministra obrany Petea Hegsetha mala však dostatočné skúsenosti aj posádka vrtuľníka – veliteľ a dvaja dôstojníci. Boli na pravidelnom cvičnom lete a mali prístroje na nočné videnie.

Ako uviedol šéf hasičov z Washingtonu John A. Donnelly, prví záchranári dorazili na miesto nešťastia už o 20.58 h, teda asi po desiatich minútach. Na prácach sa ich podieľalo zhruba 300, no museli zápasiť so slabou viditeľnosťou na rieke a s vetrom. Potomac je na tom mieste údajne hlboký asi dva a pol metra a plný kusov ľadu.

„Je to nebezpečné a ťažko sa tam pracuje,“ oboznámil novinárov Donnelly. „A keďže tam nie je dosť svetiel, prehľadávate každý štvorcový palec priestoru, aby ste zistili, či niekoho nájdete,“ dodal.

Záchranu sťažovala i veľmi nízka teplota vody od 1,6 do 2,2 stupňa Celzia. V takých podmienkach môže u človeka už v priebehu prvej minúty nastať šok a do 20 až 30 minút smrť na hypotermiu (podchladenie).

Čítajte viac V zrútenom lietadle cestovali aj ruskí majstri sveta so synom. Neboli jediní športovci na palube

Vojenský vrtuľník objavili záchranári prevrátený na dne a lietadlo rozbité na kusy. Napriek všetkému úsiliu sa však nepodarilo nájsť nikoho, kto by prežil. Po niekoľkých hodinách bolo jasné, že v takej ľadovej vode by to tak dlho ani nikto nevydržal.

Zatiaľ čo politici vyjadrili sústrasť pozostalým, americký prezident Donald Trump si neodpustil kritiku.

„Je jasná noc, svetlá na lietadle žiarili, prečo helikoptéra nešla hore alebo dole, alebo sa neobrátila? Prečo riadiaca veža nepovedala helikoptére, čo má robiť, namiesto toho, aby sa pýtala, či videli lietadlo?“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Je to zlá situácia a vyzerá to tak, že sa jej malo zabrániť,“ uzavrel šéf Bieleho domu.