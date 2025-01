Voliť nemôžu, ale slúžiť v armáde áno. Bundeswehr prijíma tisíce mladistvých

Mizéria nemeckej armády pokračuje. Keďže jej stále chýbajú tisíce vojakov, prijíma už aj čoraz viac neplnoletých regrútov. Vlani do Bundeswehru narukovalo rekordných 2 203 brancov, ktorí mali len 17 rokov. Medzi nimi bolo i 321 dievčat. Podľa odborníkov je taká služba v rozpore s medzinárodným právom. Niektorí mladiství vojaci a vojačky čelia aj sexuálnemu násiliu alebo trpia psychickými poruchami.

„Dosť dobrí pre armádu, nie dosť dospelí na voľby,“ komentovala situáciu na sociálnych sieťach Żaklin Nasticová, poslankyňa Spolkového snemu za ľavicovo-populistickú Alianciu Sahry Wagenknechtovej (BSW).

Práve ona si od spolkovej vlády vyžiadala informácie o maloletých vojakoch v nemeckej armáde. Ako členka parlamentného výboru pre obranu požaduje zrušenie tejto praxe už roky.

Z údajov, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach, odkiaľ ich prevzali aj nemecké médiá, vyplýva, že vlani do vojenskej služby v Bundeswehri nastúpilo celkovo 20 284 nováčikov.

Až 10,9 percenta z nich nemalo ani osemnásť rokov, čo je historický rekord. V roku 2023 prijali do armády „iba“ 1 996 neplnoletých brancov, čo predstavovalo 10,6 percenta.

Z 2 203 regrútov, ktorí si vlani obliekli uniformy, sa 1 252 prihlásilo na dobrovoľnú vojenskú službu, 895 sa zaviazalo k dočasnej službe a 56 nastúpili ako dobrovoľníci v rámci domobrany. Koncom uplynulého roka pôsobilo v spolkovej armáde dohromady 262 813 ľudí, z čoho bolo 1 666 maloletých.

V súlade s právom?

Ako upozornil denník Welt, prijímanie mladistvých do Bundeswehru je sporné. Nemecko je totiž signatárskym štátom Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (OPAC), ktorý pre vojenskú službu stanovuje minimálny vek 18 rokov. Berlín si však našiel spôsob, ako medzinárodný záväzok obísť.

Odvoláva sa na osobitný predpis, podľa ktorého je možné na vojenský výcvik naverbovať aj 17-ročných, ak majú súhlas rodičov.

Platí pritom, že maloletých vojakov nemožno nasadzovať do ozbrojených konfliktov. Inak však absolvujú normálny vojenský výcvik ako ich dospelí druhovia. To znamená, že sa učia i manipulovať so zbraňami a ostrou muníciou.

Podľa pracovníkov, ktorí sa snažia presadiť do praxe Dohovor OSN o právach dieťaťa, je dnes Nemecko jednou zo 46 krajín sveta, kde sú vojakmi aj neplnoletí. Vyše 150 štátov sa toho už vzdalo. To, že nemecká vláda k takému kroku nepristúpila, sa doma stretáva s ostrou kritikou.

„Spolková armáda ešte nikdy nenaverbovala toľko mladistvých vojakov a vojačiek ako vlani. Mnohým z nich to spôsobí vážne následky: len v roku 2023 sa 15 maloletých vojakov stalo obeťami sexuálneho násilia, 35 utrpelo nehodu, veľa ďalších duševné poruchy a traumy,“ priblížil pre Welt Ralf Willinger z organizácie Terre des Hommes (Krajina mužov), ktorá bojuje za detské práva.

Ako hovorca kampane „Nikdy menej ako 18 – žiadni maloletí v Bundeswehri“ je šokovaný tým, že sa minister obrany Boris Pistorius a dosluhujúca vláda Olafa Scholza ešte držia tejto praxe odporujúcej medzinárodnému právu. O to viac, že sú obaja sociálni demokrati.

Budúca vláda, ktorá nastúpi po predčasných parlamentných voľbách (23. februára), to podľa Willingera musí zmeniť.

Rezort obrany však prijímanie mladistvých brancov obhajuje. „Bundeswehr zaisťuje, aby 17-roční vojaci a vojačky v žiadnom prípade nevykonávali činnosť na vlastnú zodpovednosť a mimo vojenského výcviku, pri ktorej by mohli byť konfrontovaní s použitím zbrane,“ uviedla pre Welt hovorkyňa ministerstva.

Ako navyše zdôraznila, až polovica 17-ročných nováčikov dosiahne plnoletosť najneskôr v šiestom mesiaci služby. Súčasná prax je preto podľa nej „plne v súlade so záväzkami medzinárodného práva“.

Pokiaľ ide o nehody, ministerstvo pripustilo, že sa vlani týkali aj 32 maloletých vojakov. Dokopy však Bundeswehr zaznamenal takmer 5 000 nehôd. „Vzhľadom na celkové množstvo nie je preto rozdiel medzi počtom zranení maloletých a dospelých,“ vysvetlil rezort.

Náhrada za dospelých

Súčasťou koaličnej zmluvy, ktorú vládne strany podpísali ešte v roku 2021, však bolo, že vojenský výcvik a služba so zbraňami mali byť vyhradené iba pre dospelých vojakov.

Tento bod programu teda Scholzova vláda nesplnila. Ako bude ministerstvo obrany postupovať po voľbách, nie je zatiaľ jasné, no zmena nie je veľmi pravdepodobná.

Opozičným kresťanským demokratom (CDU/CSU), očakávaným víťazom volieb, prijímanie mladistvých do armády viditeľne neprekáža, a keby vytvorili „veľkú koalíciu“ so sociálnymi demokratmi (SPD), nemal by požadovanú úpravu ani kto presadiť.

„Existujúce predpisy vrátane prijatých ochranných opatrení sa osvedčili. V tejto chvíli nevidíme dôvod niečo na tom meniť,“ prezradil pre Welt Florian Hahn, hovorca poslaneckého klubu CDU/CSU v Bundestagu, zodpovedný za obrannú politiku.

V podobnom duchu sa vyjadril zástupca SPD Falko Droßmann. „Bolo by nepochopiteľné, keby 17-roční mohli ísť k polícii alebo colníkom, ale nie k ozbrojeným silám. A to v čase, keď je obranyschopnosť našej krajiny dôležitejšia ako kedykoľvek predtým,“ zdôvodnil pre Welt s tým, že Bundeswehr dbá o ochranu mládeže a dodržiava všetky predpisy. „V tom sú ozbrojené sily vyslovene príkladné,“ ubezpečil Droßmann.

Jediná kritika z politických kruhov tak prišla z ľavicového tábora. Podľa Nasticovej nie je prekvapením, že rekord vo verbovaní maloletých prišiel práve za úradovania ministra Pistoriusa, ktorý sa pod tlakom NATO silou-mocou snaží zvýšiť početný stav Bundeswehru.

„Mladiství však nesmú slúžiť ako kompenzácia za nedostatok personálu v spolkovej armáde. V Nemecku sa neplnoletí nemôžu zúčastniť na voľbách do Spolkového snemu, ale sú dosť dospelí pre armádu," poznamenala sarkasticky Nasticová.