Hamas po pol roku potvrdil smrť bývalého šéfa svojho ozbrojeného krídla

„Brigáda Izaddína Kasáma oznamuje nášmu veľkému ľudu… smrť skupiny významných bojovníkov a hrdinských veliteľov… náčelníka štábu brigády Muhammada Dajfa a zástupcu náčelníka štábu Marwána Ísá,“ vyhlásilo ozbrojené krídlo Hamasu.

„Izraelské obranné sily oznamujú, že 13. júla 2024 izraelské stíhačky zasiahli v oblasti Chán Júnis a po vyhodnotení spravodajských informácií možno potvrdiť, že Muhammad Dajf bol pri zásahu zlikvidovaný,“ oznámila armáda vo vyhlásení vlani 1. augusta.

Hodil palicou po drone: Posledné zábery zabitého šéfa Hamasu Sinwára (archívne video) Video

Dajf bol cieľom izraelského útoku, pri ktorom zahynulo vyše 90 ľudí. O život prišiel aj popredný predstaviteľ Hamasu Ráfa Saláma, ktorého smrť potvrdila izraelská armáda deň po útoku. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari niekoľko dní po útoku tvrdil, že obaja lídri Hamasu v čase útoku sedeli vedľa seba. Hamas však pôvodne tvrdil, že Dajf je v poriadku a dohliada na ozbrojené operácie hnutia.

Saláma a Dajf boli považovaní za strojcov a plánovačov útoku zo 7. októbra 2023, pri ktorom tisíce extrémistov Hamasu a ďalších skupín vtrhli do južného Izraela a zabili viac ako 1200 ľudí. Päťdesiatosemročný Dajf bol podľa spravodajského portálu The Times of Israel na izraelskom zozname najhľadanejších teroristov.