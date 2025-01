Trump už má pripravené 25 % clá pre Kanadu a Mexiko. Mali by platiť od februára

Začala by platiť od soboty 1. februára. Zdôvodnil to prepravou fentanylu cez spoločné hranice, vysokým počtom migrantov a tiež veľkým obchodným deficitom. Informuje o tom agentúra Bloomberg.

„Oznámime clá na Kanadu a Mexiko z viacerých dôvodov,“ povedal vo štvrtok Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu. „Prvým sú ľudia, ktorých sa do našej krajiny nahrnulo tak strašne a tak veľa. Po druhé sú to drogy, fentanyl a všetko ostatné, ktoré sa dostali do krajiny. Po tretie to sú masívne dotácie, ktoré dávame Kanade a Mexiku v podobe deficitov,“ dodal.

Podľa Bloombegu svoju hrozbu ešte zosilnel, keď povedal, že výška ciel "sa časom môže, ale nemusí zvýšiť. "Podľa agentúry Reuters americký prezident tiež povedal, že sa vo štvrtok večer rozhodne, či sa 25-percentné clo bude vzťahovať aj na kanadskú a mexickú ropu.