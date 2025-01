Splnomocnenec Trumpa pre Blízky východ: Z Gazy takmer nič nezostalo

„Ľudia sa sťahujú na sever, aby sa vrátili do svojich domovov, a vidia, čo sa stalo, otočia sa a odídu… Nie je tam voda ani elektrina. Je šokujúce, aké veľké škody tam vznikli,“ povedal Witkoff po návšteve Gazy v rozhovore so spravodajským serverom Axios.

Witkoff, investor do nehnuteľností a sponzor Trumpovej prezidentskej kampane s obchodnými väzbami na Katar a ďalšie štáty Perzského zálivu, pricestoval do regiónu, aby dohliadal na plnenie dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym teroristickým hnutím Hamas. Izrael začal v októbri 2023 proti Hamasu v Pásme Gazy rozsiahlu vojenskú ofenzívu vrátane mohutných leteckých úderov v odvete za jeho bezprecedentný teroristický útok v izraelskom pohraničí.

Witkoffovo zhodnotenie situácie prichádza len niekoľko dní po tom, ako Trump prišiel s myšlienkou, že by sa niektoré arabské krajiny mali angažovať a vybudovať Palestínčanom z Gazy „bývanie na inom mieste, kde by mohli pre zmenu žiť v mieri“. Akékoľvek návrhy na odsun Palestínčanov z Pásma Gazy, územia, ktoré chcú za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu, sú pre palestínske vedenie po generácie úplne neprípustné. Od začiatku vojny v Gaze ich opakovane odmietajú aj susedné arabské štáty a urobili tak zhodne aj v tomto prípade.

Witkoff serveru Axios povedal, že s prezidentom o nápade na odsun Palestínčanov z Pásma Gazy nehovoril.

Podľa odhadu škôd, ktorý v januári zverejnila OSN, by len odpratávanie viac ako 50 miliónov ton sutín po izraelskom bombardovaní mohlo trvať 21 rokov a stáť až 1,2 miliardy dolárov. Predpokladá sa, že sutiny sú kontaminované azbestom, pričom je známe, že niektoré utečenecké tábory bombardované počas vojny boli vystavané s použitím tohto materiálu, píše Reuters. V sutinách sa navyše pravdepodobne nachádzajú tiež ľudské pozostatky. Palestínske ministerstvo zdravotníctva odhaduje, že pod troskami domov zostalo 10 000 tiel nezvestných.

„Objavuje sa názor, že do piatich rokov môžeme mať pre Gazu solídny plán. Ale to je nemožné. Ide o plán obnovy na desať až 15 rokov,“ povedal Witkoff. „Nezostal tam kameň na kameni. (Je tam) veľa nevybuchnutých náloží. Nedá sa tam bezpečne chodiť. Je to veľmi nebezpečné. To by som bol nevedel, keby som tam neprišiel a nepozrel si to,“ dodal Trumpov vyslanec.