Ukrajina je fiktívny štát, rozdelíme si ho. Rumunský kandidát na prezidenta rozhneval Kyjev

Proruský a nacionalistický rumunský prezidentský kandidát z nedávnych volieb Călin Georgescu obvinil Ukrajinu, že je „vymysleným štátom“, ktorý si časom rozdelí niekoľko krajín. Časť podľa neho pripadne Poľsku, Maďarsku či Rusku. Naznačil pritom, že i Rumunsko by chcelo časť ukrajinských území. Okrem iného aj bývalú Podkarpatskú Rus, ktorá predtým patrila do Československa. Kyjev jeho výroky odsúdil a označil za frázy ruskej propagandy.

„Svet sa mení. Hranice sa budú meniť. Ak by sa nezmenili, kde by sme boli?“ uviedol Georgescu. „Máme tú Severnú Bukovinu, ktorá je zaujímavá. Máme Budžak, máme Severný Maramureš, že? Z bývalého, ako sa to volalo? Zakarpatie!“ vyhlásil ďalej rumunský politik, ktorý tak naznačil, že by tieto ukrajinské územia mali po rozdelení Ukrajiny pripadnúť Rumunsku.

„Sú tam aj Maďari. Ľvov, ten zostane Poliakom, a aj Malorusko,“ dodal podľa Ukrajinskej pravdy. Malorusko je názov, ktorý okrem iného v roku 2017 zverejnil dosadený prezident neuznávanej Doneckej ľudovej republiky (ukrajinská Donecká oblasť) ako názov „nástupníckeho štátu Ukrajiny“.

Georgescu ďalej uviedol, že k rozdeleniu Ukrajiny, ktorá sa už takmer tri roky bráni ruskej agresii, dôjde na „sto percent“.

„Veď oni nemajú inú možnosť! Cesta k niečomu takému je nevyhnutná. Ukrajina je fiktívny štát. Je to Ukrajinská sovietska socialistická republika,“ povedal ďalej bývalý prezidentský kandidát, ktorý tak zopakoval často používaný ruský naratív o neexistencii Ukrajiny.

Ukrajinská sovietska socialistická republika neexistuje od roku 1991. Neexistuje ani Sovietsky zväz. Samostatnú Ukrajinu uznala aj ruská vláda, pripomína portál novinky.cz.

Ukrajinská diplomacia označila vyhlásenie rumunského politika za „prejav hlbokej neúcty voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu“ a spochybnenie ukrajinskej územnej celistvosti.

„Považujeme ich za kategoricky neprijateľné a odsudzujeme revizionistické vyhlásenia alebo akcie, ktoré porušujú zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a sú v rozpore s medzinárodnými normami, Chartou OSN a základnými demokratickými hodnotami. Oceňujeme, že Rumunsko a rumunský ľud od začiatku rozsiahlej vojny Ruska proti našej krajine silne podporovali Ukrajinu. Tešíme sa na ďalší rozvoj priateľských rumunsko-ukrajinských vzťahov, ktoré majú charakter strategického partnerstva, v prospech oboch národov,“ dodalo ministerstvo.

Podľa ukrajinskej diplomacie sú snahy Georgesca vystupovať ako nezávislý politik v kontexte týchto výrokov absurdné, pretože sú úplne totožné s tézami ruskej propagandami. „Čo svedčí o úplnej závislosti na jeho pánoch v Moskve,“ uvádza.

Georgescu je proruský, ultranacionalistický obdivovateľ Vladimira Putina. Kandidoval v minuloročných rumunských prezidentských voľbách a ich prvé kolo nečakane ovládol. Pomohla mu však podivná tiktoková kampaň, ktorá trvala asi týždeň.

Ústavný súd potom voľby anuloval. Rumunská Najvyššia rada pre obranu totiž vydala dokument, v ktorom sa píše, že kampaň proruského kandidáta Georgescua bola „výsledkom manipulácie organizovanej zvonku“ a že došlo k akciám „štátneho kybernetického aktéra“ na infraštruktúru podporujúcu volebný proces s tým, že Rumunsko sa počas volieb stalo a stále je cieľom agresívnych ruských hybridných akcií.

Tiktok najprv tvrdil, že sa nič zvláštne nestalo. Neskôr však priznal, že zablokoval „skupinu“ účtov podporujúcich proruského kandidáta. Predstaviteľ tejto sociálnej siete dodal, že pred voľbami bolo odstránených 66-tisíc proruských falošných účtov a desať miliónov proruských falošných profilov sledujúcich Georgescua.

Georgescu sa rozhodnutie ústavného súdu pokúsil napadnúť na európskom súde, ale neuspel. Nové kolo volieb čaká Rumunov v máji.