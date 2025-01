Doteraz najtvrdšia kritika Kremľa na adresu Trumpa: Vyvolal ju plán vyvinúť protiraketový obranný štít v USA

Trumpov prejav na Svetovom fóre v Davose Video

Výroky hovorkyne ruskej diplomacie o údajnej snahe USA narušiť strategickú rovnováhu a preniesť vojenskú konfrontáciu do vesmíru označila agentúra Reuters za doteraz najtvrdšiu ruskú kritiku na Trumpovu adresu od jeho nástupu do Bieleho domu.

Čítajte viac Trump odkrýva Putinovi ukrajinské karty. Má už na šéfa Bieleho domu Rusko plán?

„Stojí za to pripomenúť vzájomnú prepojenosť jednotlivých prvkov strategickej rovnováhy na pozadí nedávnych rozhodnutí administratívy prezidenta Trumpa, svedčiacich o zámere Washingtonu aktívne rozvíjať a rozširovať hlboko destabilizujúce vojenské programy,“ povedala hovorkyňa Marija Zacharovová o Trumpovom dekréte, ktorý prirovnala k programu „hviezdnych vojen“ niekdajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana.

Reaganovej strategickej obrannej iniciatíve z roku 1983 niektorí komentátori spätne pripisujú zásluhy o „uzbrojenie“ a zrútenie Sovietskeho zväzu.

Foto: TASR/AP, Susan Walsh Vladimir Putin / Donald Trump / Na archívnej snímke z júna 2019 americký prezident Donald Trump (vpravo) a ruský prezident Vladimir Putin si podávajú ruky počas bilaterálneho stretnutia v rámci summitu G20 v Osake.

Trumpov program je podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničia otvorene orientovaný predovšetkým na znehodnotenie potenciálov strategického odstrašovania Ruska a Číny, počíta s výrazným posilnením amerických jadrových možností a tiež s vedením bojových operácií vo vesmíre. To podľa hovorkyne znehodnocuje akékoľvek snahy USA a ich spojencov o zavedenie „nejakých pravidiel a zásad zodpovedného správania vo vesmíre“ či o zákaz skúšok protidružicových zbraní. Trumpove snahy podľa ruskej diplomacie neprispejú k zníženiu napätia medzi veľmocami, ani k vytvoreniu pôdy pre nové dohody o jadrových zbraniach.

Čítajte viac Populárny Trump? Mnohí Američania nad jeho krokmi krútia hlavou

Vzťahy USA a Ruska sú už viac ako desať rokov veľmi chladné. USA tiež doteraz výrazne pomáhali Ukrajine, ktorá sa už skoro tri roky bráni rozsiahlej ozbrojenej agresii Moskvy. Rusko, stály člen Bezpečnostnej rady OSN a jadrová mocnosť, svojho suseda vojensky napadlo vo februári 2022.

Trump a Macron sa stretli so Zelenským Video

Prezidenti Trump a Vladimir Putin už zhodne vyhlásili, že by sa radi so svojím náprotivkom stretli, aby tvárou v tvár rokovali o rade problémov, vrátane ruskej vojny proti Ukrajine, ale Moskva uvádza, že doteraz nedostala z Washingtonu žiadny signál, kedy a kde by sa takáto schôdzka mohla konať, poznamenal Reuters.