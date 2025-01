Volebnú frašku Lukašenka sledovali v Bielorusku aj štyria politici zo Slovenska. Čo ich nadchlo a koho kritizovali?

Očakávaného víťaza oficiálne podporilo približne 87 percent voličov. Prezidentské voľby, ktoré napodobňovali slobodnú politickú súťaž, monitorovali medzinárodní pozorovatelia iba zo spriatelených krajín a cudzinci, od ktorých Lukašenkov režim zjavne očakával, že nijaké nedostatky nezistia. Vysvitlo, že na priebeh volieb boli zvedaví aj štyria politici zo Slovenska. Sú nimi člen NR SR Adam Lučanský (SNS), bývalý europoslanec Miroslav Radačovský (bol zvolený v roku 2019, keď kandidoval ako nestraník za ĽSNS), Peter Marček, ktorý v minulosti pôsobil v slovenskom parlamente za hnutie SME RODINA, a Michal Radačovský (v septembri 2023 sa neúspešne uchádzal o priazeň voličov z 102. miesta na kandidátnej listine SNS do NR SR).

Lučanský na sociálnej sieti Facebook označil svoj pobyt v Bielorusku za víkendovú cestu autom. „Využil som možnosť osobne vidieť, ako tu funguje krajina, a zároveň sa stretnúť s bývalými IT kolegami," poznamenal pri svojej fotke z prázdnej volebnej miestnosti. Nekonkretizoval, či prišiel na pozvanie ako pozorovateľ. Text, ktorý na sociálnej sieti Instagram zverejnili miestne Puchovičski noviny, označuje všetkých zmienených Slovákov za medzinárodných pozorovateľov s tým, že navštívili dva volebné okrsky. „Oboznámili sa so všetkými etapami hlasovania, na vlastné oči sa presvedčili, že hlasovanie sa odohráva v súlade so zákonmi," informovali noviny.

Medzinárodní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) chýbali v Bielorusk. Jej vedenie 9. januára vyslovilo poľutovanie, že jej zástupcov nepozvali. Minsk oznámil až 17. januára, že sú vítaní, ale bol to zjavne len trik: OBSE už nemala dosť času pripraviť sa na náležité monitorovanie hlasovania aj s predvolebnou kampaňou (voľby sa konali 26. januára s možnosťou aj predčasne odovzdať hlas).

Bývalý europoslanec Miroslav Radačovský, ktorý v roku 2021 založil politickú stranu Slovenský patriot, sa sťažoval na obsah návrhu rezolúcie Európskeho parlamentu, ktorý bol zverejnený 21. januára. V podstate išlo o text, podľa ktorého nie je možné uznať prezidentské voľby v Bielorusku za legitímne. „Ešte pred samotným hlasovaním oznamujú, že voľby budú neslobodné a nedemokratické. Som proti takému zaujatému postoju," povedal predseda Slovenského patriota pre agentúru BELTA s tým, že preto prišiel ako pozorovateľ, aby videl, ako vyzerá hlasovanie.

Skutočnosť je taká, že v podstate všetci slobodne zmýšľajúci potenciálni kandidáti, ktorí by sa mohli postaviť vo voľbách proti Lukašenkovi, boli vyradení z hry. Niektorí sa nachádzajú v exile v zahraničí, iní sedia za mrežami.

Radačovský naznačil, že postoj západných štátov k Bielorusku je daný tým, že žijú v stereotypoch obdobia studenej vojny: „Neprijímajú to, že svet sa mení. Európa musí pochopiť, že pre jej existenciu treba spolupracovať s Východom. Budúcnosť nie je v tom, aby sa Východ a Západ rozdeľoval, ale aby spolupracovali."

Marčekovi sa dokonca viac pozdávajú bieloruské voľby v porovnaní s rozhodovaním voličov na Slovensku (aj on poskytol rozhovor pre agentúru BELTA): „V Bielorusku, ako som videl minule, ľudia chodia vedome voliť. Tu je však obyvateľstvo dezorientované, pretože proamerické médiá šíria jednu vec a alternatívne druhú. Vždy hovorím, že voľby sú lepšie v krajinách postosvietskeho priestoru. U nás všetko kontrolujú vplyvné médiá, ktoré klamú."

Informačná realita v Bielorusku bola pred voľbami taká, štátom ovládané médiá vykresľovali Lukašenka ako jediného schopného politika, ktorý dokáže riadiť krajinu. Nič sa teda nezmenilo za posledné roky, keď si dáva dlhodobo o sebe vytvárať imidž nenahraditeľného a úspešného prezidenta.

Podobne ako Radačovský kritizoval text z Európskeho parlamentu aj Marček: „Predvolebná kampaň v Bielorusku sa ešte neskončila, no politici na Západe už začali hovoriť, že voľby sú nečestné."

BELTA zverejnila názory Marčeka dva dni pred volebnou nedeľou. Počas nej publikoval jeho dojmy server Belarus segodňa. Dal najavo svoju spokojnosť: „Vo všetkých volebných miestnostiach, ktoré sme navštívii, išlo všetko ako po masle. Nikde som nevidel žiadne problémy. Veľmi sa mi páčilo, že všetci prichádzali s úsmevom, nikto nebol smutný." Mimochodom, v tomto duchu bieloruské médiá zvyknú zakaždým informovať o priebehu hlasovania – či sú to prezidentské alebo parlamentné voľby. Starší ľudia na Slovensku si môžu urobiť paralelu s komunistickým Československom, keď voľby do federálneho zhromaždenia oficiálne sprevádzala takmer stopercentná účasť oprávnených voličov a samozrejme, že podľa štátnej propagandy prichádzali odovzdať svoj hlas nadšení s rozžiarenou tvárou.

Pripomeňme, že sa keď v roku 2020 Lukašenko dal zvoliť za prezidenta šiestykrát, čelil silným protestom nespokojných voličov. Demonštrovali pokojne, ale polícia proti nim brutálne zasiahla. Opozícia bola presvedčená, že vo voľbách zvíťazila ich kandidátka Svjatlana Cichanovská. Ústredná volebná komisia však označila za víťaza Lukašenka so ziskom okolo 80 percent hlasov (jeho reálna podpora takmer určite nebola viac ako 50-percentná). Marček sa vrátil k udalostiam z leta 2020 s poznámkou, že bieloruskú opozíciu platili Američania. „A tie isté sily už vyhlasujú, že neuznávajú voľby v Bielorusku… Naša slovanská kultúra je veľmi krásna. A toto všetko chcú zničiť… Preto sa Slovania musia brániť vykorisťovaniu zo strany Západu. Pretože z nás chcú urobiť otrokov," dodal Marček.

Doplňme, že slovenské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré riadi Juraj Blanár, nekomentovalo voľby v Bielorusku. Oficiálne tak nie je jasné, či ich rezort diplomacie považuje za legitímne alebo nie. Naopak, v Prahe dali jednoznačne najavo kritiku: české ministerstvo zahraničných vecí vedené Janom Lipavským publikovalo vyhlásenie, v ktorom upozornilo, že sa hlasovalo v atmosfére dlhodobých represií, porušovania ľudských práv, zamedzenia účasti (demokratických) politických síl a obmedzenia slobodného prístupu k informáciám. Pridal aj sa aj prezident Petr Pavel: „Tieto voľby boli výsmechom, ktorý mal umlčať bieloruskú opozíciu," napísal na sociálnej sieti X. Slovenský prezident Peter Pellegrini nijako nereagoval na voľby v Bielorusku.