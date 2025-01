Pri bojoch o konžské mesto Goma zahynulo už 700 ľudí

Pri bojoch medzi povstalcami a armádou o kontrolu konžského mesta Goma zomrelo od nedele do štvrtka 700 ľudí a ďalších asi 2 800 bolo zranených. Podľa agentúry AFP to uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric. Doplnil, že údaje potvrdila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci s vládnymi úradmi.