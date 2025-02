ONLINE: Zmocnenec USA pre Ukrajinu Kellogg: Trump je majstrom v obchodovaní, bude tlačiť na Moskvu aj Kyjev. Máme dobrý plán

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 074 dní Ukrajinské špeciálne jednotky bojujú proti Rusom Video {* sablona=„citajte_viac“ | clanok=„739380“ | popisok=„citajteViac“ *} .

7:00 Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že chce hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Bez spresnenia podľa agentúry Reuters naznačil, že možno očakávať niečo významné. Trump tiež povedal, že Washington s Moskvou už vedú vážne rozhovory. Opakovane už spomínal, že by rád rokoval o rade problémov vrátane vojny na Ukrajine. Moskva ale uvádza, že nedostala z Washingtonu žiadny signál, kedy a kde by sa takáto schôdzka mohla konať.

Rusko vedie vojnu na Ukrajine už takmer tri roky, od invázie na konci februára 2022. Ukrajina sa bráni s vojenskou aj finančnou pomocou predovšetkým západných krajín, podpora Spojených štátov je pre ukrajinské vojnové úsilie v mnohých ohľadoch kľúčová. Rusko ale aj tak v posledných mesiacoch za cenu výrazných strát na východe Ukrajiny postupuje.

Trump v minulosti kritizoval rozsiahlu americkú pomoc brániacu sa Ukrajine a v predvolebnej kampani sľuboval, že konflikt do 24 hodín od návratu do Bieleho domu ukončí. Krátko pred nedávnou inauguráciou pripustil, že dojednanie mieru môže trvať mesiace.

Generál vo výslužbe Keith Kellogg, ktorého Trump vymenoval za osobitného splnomocnenca pre Ukrajinu, v rozhovore so stanicou Fox News uviedol, že USA majú dobrý plán, ako riešiť situáciu na Ukrajine. Podľa neho Trump bude tlačiť na obe strany konfliktu, ale tiež bude predkladať pozitívne iniciatívy. Podľa Kellogga Trump vie, čo robiť, kde vyvinúť tlak. Je na ňom, či voči Rusku zavedie ďalšie sankcie.

Kellog predpokladá, že nejaké výsledky bude možné vidieť v priebehu krátkeho času, nemalo by sa to ťahať roky.

„Chcel by som povedať, že hovoríme o mesiacoch, nie rokoch. Chcel by som veriť, že môžeme niečo dosiahnuť v krátkodobom horizonte. Čo mám na mysli pod pojmom "krátkodobé“? Už som to povedal v jednom z vašich programov, rád by som za 100 dní určil, kde sa nachádzame: buď (vo fáze) prímeria alebo (vo fáze) trvalého mieru A myslím, že je to všetko o umení dosiahnuť cieľ. Ale nemalo by to byť také, ako sme videli v Afganistane, kde sa proces ťahal štyri roky. Malo by to byť skoré riešenie pre obe strany, ale nielen pre nich. Je to výhodné pre Spojené štáty, je to výhodné pre celý svet," citovala jeho slová ruská agentúra TASS.

6:55 Rusko nechce ustúpiť zo svojej dobyvačnej politiky a snahy zničiť Ukrajinu ako celok a ak pripúšťa ruská strana nejaké rokovania, tak o európskej bezpečnosti, a to ideálne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V rozhovore pre ČTK povedal český minister zahraničných vecí Ján Lipavský, podľa ktorého to pre každého českého občana musí byť absolútne neprijateľná požiadavka. Ukrajina podľa šéfa diplomacie bojuje za svoju nezávislosť, existenciu a v prenesenom slova zmysle za európsku bezpečnosť.

Rusko proti Ukrajine rozsiahlou inváziou začalo vojnu spred takmer troch rokov. „Svet sa za tie tri roky veľa premenil. Myslím si, že všetci vytriezveli z predstavy o globalizovanom svete. Posilňuje sa to, čo by sme mohli rétorikou studenej vojny nazvať ako blokové delenie,“ uviedol Lipavský. O to viac je podľa neho dôležité, kam Česko patrí.

„Zároveň môžeme vidieť, že vojna na Ukrajine stále trvá a žiadny z aktérov nejaví známky toho, že by zatiaľ chcel ustúpiť,“ povedal minister. Za dôležité považuje to, že Česko stojí na strane napadnutej krajiny, podporuje ju humanitárne, vojensky, politicky alebo na diplomatickom poli. „Nám sa tým otvárajú zaujímavé obchodné príležitosti do budúcnosti aj dnes, ale hlavne ide o to najdôležitejšie, a to je naša vlastná bezpečnosť,“ dodal.

Hoci Rusi na fronte každý deň čiastočne postupujú, ak sa udrží západná jednota na strane Ukrajiny a podarí sa nejakým spôsobom na Rusko ešte viac zatlačiť, nemožno povedať, že by vyhrávalo, uviedol Lipavský. „Naopak, skoro si dovolím konštatovať, že Rusko v mnohých ohľadoch stráca,“ povedal.

Americký prezident Trump minulý týždeň pohrozil Rusku vysokými clami, ak nebude čoskoro uzavretá dohoda o ukončení vojny. Podľa Lipavského o veci rozmýšľa hlava štátu správne. "Iba vyšší tlak na Rusko donúti (ruského prezidenta Vladimira) Putina zasadnúť k rokovaciemu stolu. Iba silná Ukrajina donúti zasadnúť Putina k rokovaciemu stolu, "podotkol.

„Slabá Ukrajina, napríklad ak by sme jej prestali posielať zbrane, ako navrhujú šialenci z hnutia ANO, tak by sme tým vlastne posilnili Rusko,“ dodal Lipavský. Napríklad prvý podpredseda opozičného hnutia Karol Havlíček nedávno povedal, že ak by sa ANO dostalo do vlády, nepokračovalo by v muničnej iniciatíve pre Ukrajinu.

Za zásadné považuje minister zasahovať proti ruským hybridným hrozbám. „Konajú po Európe rôzne sabotáže. Je potrebné tomu ukázať jasnú stopku,“ dodal. Ide o rôzne informačné kampane, ktoré sa snažia vyvolávať paniku a strach v spoločnosti.

„Ale sú to aj fyzické akcie, keď Európa zažila vlnu tých telegramových agentov alebo zápalné balíčky, ktoré keby začali horieť v dopravných lietadlách, tak určite spôsobia leteckú katastrofu. Na tom sa odborníci zhodujú. A to naozaj už prestáva akákoľvek sranda,“ poznamenal.

Západní bezpečnostní činitelia majú podozrenie, že ruská rozviedka stála za spiknutím, ktorého cieľom bolo umiestniť zápalné zariadenia v balíkoch do nákladných lietadiel smerujúcich do Severnej Ameriky. Jeden balík vzbĺkol v prepravnom uzle v Nemecku a ďalší sa vlani vznietil v sklade v Británii.

Za dôležité Lipavský považuje, že súčasťou novely o predlžovaní ochrany utečencov z Ukrajiny bude aj zavedenie trestného činu neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, hoci s tým časť zákonodarcov nesúhlasila. „To je presne paragraf, ktorý smeruje k tomu, aby sme boli schopní proti takýmto ‚nekalostiam‘ zakročiť. Ide o našu vlastnú bezpečnosť,“ povedal. Novela čaká na podpis prezidenta Petra Pavla. Za zásadnú považuje Lipavský aj medzinárodnú spoluprácu a aktivitu európskych inštitúcií.