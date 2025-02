Hamas odovzdal Červenému krížu ďalších dvoch izraelských rukojemníkov

O odovzdaní, ktoré sa uskutočnilo v rámci dohody o prímerí, informovali agentúry AFP a Reuters. Oboch mužov od Červeného kríža krátko potom prevzala izraelská armáda, ktorá ich previezla do Izraela. Tretieho rukojemníka Keitha Siegela odovzdá Hamas neskôr počas dňa na inom mieste. Ďalší rukojemníci by sa v sobotu už na slobodu dostať nemali.

Rukojemníčky Hamasu sa vrátili domov do Izraela (archívne video) Video

Miesto na odovzdanie v sobotu Hamas pripravil tiež v meste Gaza, kde bude zrejme Červenému krížu odovzdaný Siegel. Podľa správ médií v sobotu Izrael prepustí 183 palestínskych väzňov. Súčasne by z Pásma Gazy mali odcestovať do Egypta prví zranení od uzavretia priechodu Rafáh v máji.

V rámci dohody o prímerí, ktorá v prvej fáze počíta so zastavením bojov na 42 dní, by Hamas a jeho spojenci mali prepustiť celkovo 33 rukojemníkov. Izrael by z väzníc mal pustiť vyše 1000 palestínskych väzňov. Pred sobotňajším odovzdaním sa dostalo na slobodu desať Izraelčanov a päť Thajcov, ktorých palestínske ozbrojené organizácie uniesli pri teroristickom útoku z predvlaňajšieho 7. októbra.