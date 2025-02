V krvácajúcom meste bez detí rozváža poštu už iba obrnený transportér. Prečo Zelenskyj potrebuje ubrániť Pokrovsk a čo by jeho pád priniesol Putinovi?

Z Pokrovsku už evakuovali všetky deti. Na snímke uprostred je 9-ročný chlapec, ktorý z tohto mesta odišiel do bezpečia spolu so svojou 45-ročnou matkou a s 14-ročnou sestrou.

Situácia v okolí mesta sa dramatizuje. „Pokrovsk už dlhšie bojuje o život pod ukrajinskou vlajkou. Realita je však taká, že nikto nevie, čo bude zajtra," upozornil server Vikna. Centrum mesta je takmer úplné zničené. Ruské ostreľovanie zasiahlo aj budovu pošty, preto zásielky začal rozvážať obrnený transportér. Asi každému napadne otázka, či ich má armádne vozidlo vôbec komu doručovať.

Ukrajinské špeciálne jednotky bojujú proti Rusom Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Pokrovsk sa vyľudňuje, ale nezmenil sa na mesto duchov. „Zostalo tu žiť približne 7-tisíc ľudí. Evakuované boli všetky deti," citovala agentúra UNIAN šéfa Doneckej oblastnej vojenskej správy Vadyma Filaškina. (Predtým v Pokrovsku bývalo okolo 60-tisíc ľudí, čo je na porovnanie len o niečo menej, ako má obyvateľov napríklad na Slovensku Trnava.) O všeobecnej evakuácii sa zatiaľ napriek znepokojujúcemu dianiu na fronte neuvažuje: „Veríme ukrajinským ozbrojeným silám a dúfame, že zabránia bojom v meste. Sme však pripravení," zdôraznil vo videonahrávke na sociálnej sieti veliteľ pokrovskej vojenskej správy Serhij Dobrjak.

Svojim vojakom zjavne veria aj ľudia, ktorí sa nerozhodli odísť preč. Tých 7-tisíc zostávajúcich obyvateľov pritom žije v meste nielen bez tečúcej vody doma z vodovodu. „Nefungujú ani dodávky plynu a elektriny," poznamenal Dobrjak. Podľa dostupných informácií v Pokrovsku pracuje v obmedzenom režime nemocnica (nepochybne s pomocou generátorov elektrickej energie). Základné potraviny sa dajú kúpiť už len v niekoľkých obchodoch. Otvorená je už iba jedna lekáreň.

Boje o Pokrovsk sa zintenzívnili v lete minulého roku, keď Rusi zaznamenali viacero úspechov v tejto časti frontu v Doneckej oblasti. Ukrajinci sa bránia udatne, agresorovi sa ani po niekoľkých mesiacoch nepodarilo obsadiť toto mesto, ktoré bolo založené až na konci 19. storočia. Teraz však prichádzajú do Kyjeva veľmi znepokojujúce informácie z bojiska: ruskí vojaci v ostatnom čase prenikli cez niekoľko obcí tak, že sú vzdialení od Pokrovsku v rôznych smeroch 3 až 10 kilometrov.

Prudké boje pri Časiv Jare. Ukrajinci odrážajú útoky Rusov Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Najnovšie sa Rusi dostali až k železnične trati, ktorá vedie do Pokrovsku z kľúčového logistického uzla Dnipra. „Situácia je celkovo zložitá, pechota nepriateľa stále útočí," upozornil podľa agentúry Reuters jeden z ukrajinských veliteľov, ktorý pre utajenie svojej totožnosti používa prezývku Fénix. Dodal, že Rusi majú početnú prevahu, útočia v malých skupinách, pričom ich velitelia neberú ohľad na veľké riziko vlastných strát. Nepriamo to potvrdzuje tvrdenia z posledných mesiacov, podľa ktorých ruská armáda stráca čoraz viac mužov, čo by malo výrazne súvisieť so snahou za každú cenu získať Pokrovsk pod kontrolu. Ruské útoky neustávajú ani v noci, keď rovnako ako za bieleho dňa duní delostrelectvo a prichádza k náletom takzvaných samovražedných dronov.

Ruská stratégia v okolí Pokrovsku je postavená na snahe obísť mesto z východu na západ, čiže obkľúčiť ho. Keby sa to Rusom podarilo, otvorila by sa im cesta ďalej západným smerom do Dnipropetrovskej oblasti. Prípadne by sa mohli vybrať na sever a pokúsiť sa o okupáciu Slavjansku a Kramatorsku, čo sú dve najväčšie mestá v Doneckej oblasti, ktoré stále ovládajú Ukrajinci. A po obnovení časti zničených železničných koľajníc by Rusi mohli zlepšiť systém svojho vojenského zásobovania. Z Pokrovsku vedie aj diaľnica, ktorou sa dá dostať na trase dlhej okolo 180 kilometrov do zmieneného Dnipra, ktorý je priemyselno-ekonomický a dopravný uzol.

V snahe ubrániť Pokrovsk prezident Volodymyr Zelenskyj pred niekoľkými dňami vymenil hlavného veliteľa ukrajinských síl v oblasti. Do tejto funkcie vymenoval veliteľa pozemných vojsk Mychajla Drapatého, ktorý má povesť veľmi šikovného vojenského stratéga.

V Kyjeve považujú obranu Pokrovsku za úlohu číslo jeden nielen pre zmienené riziko rýchlejšieho ruského postupu smerom do Dnipropetrovskej oblasti alebo ku Kramatorsku a k Slavjansku. V okolí mesta sa nachádza baňa, v ktorej sa ťaží koksovateľné uhlie (začala fungovať v 1990). Pred postupujúcou ruskou armádou ju však nedávno radšej zatvorili. Ruský prezident Vladimir Putin tak v regióne dosiahol jedno cenné čiastočné víťazstvo aj bez toho, že by do Pokrovsku vkročila noha ruského vojaka.

Ak sa baníci k ťažbe v blízkej dobe nevrátia alebo dokonca Pokrovsk obsadia Rusi, ukrajinská ekonomika to bolestivo pocíti. „Napriek vojne sa v bani vyťažilo v rokoch 2022 a 2023 približne 5,6 milión ton uhlia," upozornil server Energy News. Za minulý rok by mal byť objem ťažby nižší zvlášť z dôvodu, že od leta 2024 sa Pokrovsk ocitol v ohrození a preto veľa ľudí už vtedy odtiaľ odišlo. Počet pracujúcich baníkov tam klesal už od začiatku ruskej invázie vo februári 2022: predtým ich bolo okolo 10-tisíc, pred nedávny zatvorením bane ich robilo už len zhruba 3500.

Baňa s koksovateľným uhlím je jediná veľká, ktorú ešte Ukrajinci majú pod svojou kontrolou. Táto surovina je nevyhnutná v oceliarstve, čiže zvlášť v zbrojárskom priemysle. Pokrovsk má teda pre Zelenského v podstate cenu zlata, čo si Putin určite uvedomuje…