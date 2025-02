ONLINE: Zelenskyj pre AP: Vylúčiť nás z debát Trumpa a Putina je nebezpečné. 800-tisícová ukrajinská armáda by bola pre NATO bonusom

Volodymyr Zelenskyj gestikuluje počas rozhovoru s redaktormi The Associated Press v Kyjeve 1. februára 2025.

Volodymyr Zelenskyj gestikuluje počas rozhovoru s redaktormi The Associated Press v Kyjeve 1. februára 2025.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 075 dní Ukrajinské špeciálne jednotky bojujú proti Rusom Video {* sablona=„citajte_viac“ | clanok=„739525“ | popisok=„citajteViac“ *} .

8:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu povedal, že vylúčenie jeho krajiny z rozhovorov medzi USA a Ruskom o vojne na Ukrajine by bolo „veľmi nebezpečné“ a požiadal o ďalšie diskusie medzi Kyjevom a Washingtonom s cieľom vypracovať plán prímeria, uviedla agentúra The Associated Press (AP).

Zelenskyj v exkluzívnom rozhovore pre AP povedal, že Rusko sa nechce zapájať do rozhovorov o prímerí ani diskutovať o akýchkoľvek ústupkoch, ktoré Kremeľ interpretuje ako stratu času, keď jeho jednotky majú na bojisku prevahu.

Podľa neho by americký prezident Donald Trump mohol priviesť ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu hrozbou sankcií namierených proti ruskému energetickému a bankovému systému, ako aj pokračovaním podpory ukrajinskej armády.

Zelenského vyjadrenia nasledovali po piatkových komentároch Trumpa, ktorý povedal, že americkí a ruskí predstavitelia „už hovorili“ o ukončení vojny, podotýka AP. Trump povedal, že jeho administratíva viedla s Ruskom „veľmi vážne“ diskusie, no podrobnosti neuviedol.

„Môžu mať svoje vlastné vzťahy, ale hovoriť o Ukrajine bez nás je nebezpečné pre všetkých,“ povedal Zelenskyj. Tím ukrajinského prezidenta bol v kontakte s Trumpovou administratívou, ale tieto diskusie sú na „všeobecnej úrovni“ a verí, že čoskoro sa uskutočnia osobné stretnutia s cieľom vypracovať podrobnejšie dohody.

„Verím, že v prvom rade sa (musíme) s ním stretnúť, a to je dôležité. A to je, mimochodom, niečo, čo chce každý v Európe,“ povedal Zelenskyj pre AP s odkazom na „spoločnú víziu rýchleho konca vojny“.

Po rozhovore s Trumpom „by sme mali prejsť k nejakému formátu rozhovoru s Rusmi. A rád by som videl za rokovacím stolom Spojené štáty americké, Ukrajinu a Rusov… A aby som bol úprimný, mal by tam byť aj hlas Európskej únie. Myslím, že by to bolo spravodlivé, efektívne. Ale ako to dopadne? Neviem“.

Zelenskyj varoval, aby Putinovi nedovolil prevziať „kontrolu“ nad vojnou, čo je zjavný odkaz na opakované hrozby Ruska eskaláciou počas vlády prezidenta Joea Bidena, uveidla agentúra.

Zelenskyj chce bezpečnostné záruky, prioritou je pre neho byť súčasťou NATO. Členstvo v NATO je pre ukrajinských spojencov „najlacnejšou“ možnosťou a tiež by geopoliticky posilnilo Trumpa, tvrdí.

Okrem toho 800-tisícová ukrajinská armáda by podľa Zelenského bola bonusom pre alianciu, najmä ak sa Trump bude snažiť priviesť domov amerických vojakov, ktorí sú rozmiestnení v zámorí. Ďalšie návrhy bezpečnostných záruk by mali byť podporené dostatočným množstvom zbraní z USA a Európy a podporou Kyjeva pri rozvoji vlastného obranného priemyslu, povedal pre AP ukrajinský prezident.