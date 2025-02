Sú Trump a Musk ako zloduchovia z bondoviek? A kto bude nový agent 007? Odpovedá bondológ

Nakoľko filmy o Jamesovi Bondovi odrážajú realitu globálnej politiky? „Na jednej strane vieme, že agent 007 je nereálny a je hlúposť myslieť si, že takto fungujú tajné služby. No keď diskutujete s predstaviteľmi spravodajských organizácií či s politikmi o medzinárodných vzťahoch, Bond sa v takom rozhovore objaví,“ povedal pre Pravdu Martin Brown. Profesor medzinárodnej histórie na Richmondskej univerzite v Londýne je známy aj ako bondológ. Je spoluautor knihy The Bondian Cold War: The Transnational Legacy of a Cultural Icon (Bondovská studená vojna: Nadnárodné dedičstvo kultúrnej ikony).

Naposledy sme Jamesa Bonda videli v kinách roku 2021 vo filme Nie je čas zomrieť (No Time to Die). Očakávate, že sa v roku 2025 dozvieme, kto bude po Danielovi Craigovi agentom 007?

V prvom rade chcem zdôrazniť, že nemám žiadne prepojenie na spoločnosť Eon Productions, ktorá produkuje filmy o Jamesovi Bondovi. Takže môj odhad, čo sa stane, je rovnaký, ako kohokoľvek iného. Ale rozmýšľal som o rozhovore s vami, keď ste ma oslovili, a je pozoruhodné, že keď o tejto téme debatujeme, v skutočnosti robíme prácu marketingového oddelenia Eon Productions. Asi neexistuje iná filmová séria, ktorej by toľko ľudí robilo reklamu zadarmo. Je to naozaj výnimočné a začalo sa to už roku 1968, keď Sean Connery povedal, že ako Bond nebude pokračovať. (Svoje rozhodnutie neskôr zmenil, pozn. red.) Asi sa tento rok dozvieme, kto bude ďalším agentom 007, ale azda si na to predsa len budeme musieť nakoniec počkať dlhšie.

Daniel Craig momentálne propaguje svoj nový film Queer a je v tej nepríjemnej postbondovskej pozícii svojej kariéry. Je mi trochu ľúto každého herca, ktorý sa dostal do takej situácie, pretože nad ním visí akási dlhodobá kliatba. Sean Connery bol v tieni Jamesa Bonda celý život. Nemyslím si, že Rogerovi Mooreovi to až tak prekážalo, a vyzerá to tak, že ani Pierce Brosnan s tým nemá výrazný problém. Ale Craig s tým očividne veľmi bojuje a tvrdo pracuje, aby nezostal iba agentom 007. Keď sa však vrátim k vašej pôvodnej otázke, tak ohlásenie, kto bude nový James Bond, bude asi súvisieť aj s tým, čo s touto postavou chcú producenti urobiť. Predpokladám, že existuje viacero možností. Samozrejme, Eon Productions je teraz prepojený s Amazonom, a preto bondovky všade vyskakujú na streamovacej službe Amazon Prime.

Smerujeme teda k seriálu o Jamesovi Bondovi?

To sa pýtam aj ja. Rozmýšľal som nad tým pri sledovaní seriálu Deň Šakala, čo je remake filmu podľa románu, ktorý napísal Frederick Forsyth. Niekoľko prvých epizód som si užil, ale celé to mohlo byť tak o tri hodiny kratšie. Ale som zvedavý, či sa James Bond objaví na televíznej obrazovke. Koniec koncov, tam v 50. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch začínal ako americký agent Jimmy Bond. Možno sa teda 007 vráti do televízie a otázkou môže byť aj to, či sa to bude odohrávať v súčasnosti, alebo v minulosti. Pretože James Bond, samozrejme, nie je mŕtvy, hoci na konci filmu Nie je čas zomrieť zahynul. Vychádzajú o ňom knihy, ktoré sa odohrávajú najmenej v dvoch alebo troch rôznych časových obdobiach. Máme o ňom grafické romány i počítačové hry.

Azda by mohlo byť zaujímavé, keby sa nový film vrátil do minulosti, ale bolo by to trochu problematické, lebo sila bondoviek spočíva aj v tom, že sa neustále aktualizujú. Samozrejme, zábavný priemysel tiež musí reagovať na prepojené svety superhrdinov ako Marvel Cinematic Universe. Nemôžem povedať, že by som bol veľký fanúšik týchto komiksov, ale moje deti sú, takže som nútený ich všetky sledovať. Tak možno aj Bond sa prepojí cez rôzne veci, cez filmy a seriály. A, samozrejme, zaujímavá je otázka, kto bude agenta 007 hrať.

Je jasné, že som sa vás na to chcel opýtať. Takže, koho by ste rád videli ako Jamesa Bonda?

V tejto súvislosti sa hovorí o mnohých ľuďoch. Stále sa skloňuje aj Idris Elba, ale ten má 52 rokov a je teda už na Bonda príliš starý. Chcem tým povedať, že jedným z kľúčových kritérií je, že producenti musia vybrať niekoho, kto má tak okolo 30 rokov. V 60. rokoch natáčali bondovky v podstate každý rok. To bola prvá fáza mánie so Seanom Connerym. No postupne sa to začalo spomaľovať. Takže, ak sa chystáte dať niekomu zmluvu na štyri či päť filmov, a medzi každým budú tri alebo štyri roky, potrebujete niekoho, kto je dosť mladý. Myslím si tiež, že bude platiť to, čo hovoril pôvodný producent bondoviek Cubby Broccoli.

Čo vravel?

On chcel, aby Bonda hral niekto relatívne neznámy. Tá rola mala stvoriť herca, nie naopak. Zaujímavé to bolo s Craigom, keď to vyzeralo tak, že producenti sa ho v istom momente snažili postaviť viac do centra diania. A to nebolo zlé, veď je to skvelý herec a viaceré jeho bondovky sa veľmi dobre podarili, hoci posledných pár už bolo horších. V každom prípade platí, že to môže byť problém, keď sa herec stane slávnejším než filmová séria, v ktorej účinkuje. Producenti to nechcú. Som preto zvedavý, koho vyberú ako ďalšieho Bonda. Vôbec by som sa nedivil, keby to bol niekto, o kom sa doteraz v súvislosti s rolou agenta 007 vôbec nehovorilo. Podľa mňa to teda bude nejaký mladší britský beloch. Neverím, že by vybrali černocha alebo že zrazu bude v hlavnej úlohe žena. Myslím si, že by to mohlo fungovať, ale podľa mňa sa tvorcovia bondoviek budú držať klasického obsadenia.