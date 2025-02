Aké sú ceny bývania na Ukrajine počas vojny? Niekde je byt lacnejší než garáž na Slovensku, inde by zaň mal problém zaplatiť aj našinec

Trh s nehnuteľnosťami vyzerá na Ukrajine tak, ako keby sa s nimi obchodovalo v dvoch odlišných štátoch. V bohatšom a v chudobnejšom. Hlavnú príčinu sa ľahko dovtípite. Samozrejme, že rozhodujúci vplyv na cenu bytov má ich poloha: čím bližšie sú na západ, čiže aj smerom k hraniciam so Slovenskom, o to je ich trhová hodnota vyššia v porovnaním s tými, ktoré sú v ponuke vo východnej časti štátu. Ruská invázia na Ukrajinu zmenila ceny mnohých nehnuteľností na nepoznanie.

Rozdiel spočíva ešte aj v tom, že kým na východe dopyt po bývaní výrazne klesol, naopak, na západe sa dá hovoriť o rozmachu výstavby obytných domov. Značne to súvisí s tým, že z nebezpečných oblastí sa veľa ľudí presídlilo do bezpečných západných regiónov Ukrajiny. „Pokračuje tu stavebný boom. Medzitým vo východných a v južných oblastiach je dopyt po bývaní malý pre blízkosť frontovej línie," povedala pre server Glavkom šéfka ukrajinského združenia realitných maklérov Jelena Hajdamachová.

Na Ukrajine si zvykli uvádzať ceny bytov nie v hrivnách, ale v tvrdej mene, pričom pred eurami uprednostňujú americké doláre (USD). Ľudia tam zarábajú menej peňazí, ako dostávajú pracujúci na Slovensku, takže vlastné bývanie je lacnejšie, čo však neznamená, že aj finančne viac dostupné. U nás podľa údajov Národnej banky Slovenska dosahovala priemerná cena nehnuteľností za štvorcový meter 2520 eur v 3. kvartáli 2024. Agentúr UNIAN napísala, že na Ukrajine sa začína cena za štvorcový meter v novostavbe pri 950 USD (približne rovnaká suma v eurách). Táto cena sa vzťahuje na kúpu bytu ešte pred výstavbou obytného domu. Keď dokončia stavebné práce, developeri si pýtajú už najmenej 1300 USD za štvorcový meter.

Znamená to, že v bezpečnej západnej časti Ukrajiny môže väčší byt v novostavbe vyjsť na 100-tisíc eur. Ako je to na Slovensku? Napríklad v Michalovciach sa predávajú 4-izbové byty väčšinou od 100-tisíc do 140-tisíc eur.

Sú to prijateľné ceny? Odpoveďou môže byť to, čí píšu ukrajinské médiá: človek potrebuje desať ročných platov, aby si mohol dovoliť kúpiť štandardný byt (to by však musel nejesť, respektíve nerobiť nijaké nákupy). Priemerná mesačná mzda na Ukrajine je necelých 450 eur, na Slovensku vlani na jeseň už prekonala hranicu 1500 eur.

Dajú sa nájsť veľmi akceptovateľné ponuky nehnuteľností, ale o tie v podstate nie je záujem. Ceny sú dokonca nižšie v porovnaní s tým, čo si predávajúci pýtajú na Slovensku za garáž. „V Charkove klesli ceny o 75 percent v porovnaní s predvojnovým obdobím. Sú prípady, keď je možné kúpiť jednoizbový byt za menej ako 10-tisíc USD," poznamenala Hajdamachová. „Predtým to bolo 40-tisíc až 50-tisíc USD," upozornil server Obozrevateľ.

Pre Ukrajincov je nepríjemné, že kým nemôžu hovoriť o nijakom výraznom náraste miezd v uplynulom období, naopak, náklady na výstavbu bytov stúpli za posledných šesť rokov až dvojnásobne. Developeri pritom takmer v plnom rozsahu prenášajú tieto náklady do ceny.

Našťastie štát podáva pomocnú ruku svojim občanom, ktorí chcú mať vlastnú strechu nad hlavou. Ide o štátom financovaný projekt na podporu bývania, ktorý funguje od októbra 2022 (ruská armáda napadla Ukrajinu vo februári 2022). Podľa údajov Národnej banky Ukrajiny tento program tvorí až 97 percent všetkých poskytnutých hypoték. Najvýhodnejšiu ponuku dostávajú príslušníci ozbrojených síl a členovia ich rodiny, zdravotníci, učitelia a výskumní pracovníci. Majú garanciu, že budú platiť úrok 3 percentá počas celej doby. Sami sa na financovaní nehnuteľnosti musia podieľať zaplatením pätiny jej nadobúdacej hodnoty. Hypotéka je poskytovaná na dvadsať rokov.

Ostatní Ukrajinci, ktorí splnia niekoľko podmienok, majú stanovený úrok 7 percent. Túto formu hypotéky môžu využiť napríklad ľudia, ktorí v dôsledku bojov prišli o strechu nad hlavou alebo vlastné bývanie síce majú, ale žijú v oblasti, ktorú ohrozuje vojna.