ONLINE: Lídri EÚ sa stretávajú sa zavretými dverami k obrane. Costa očakáva otvorenú debatu

6:35 Britský premiér Keir Starmer, ktorý sa tiež zúčastní na stretnutí lídrov EÚ k obrane, vyzve európske krajiny, aby zintenzívnili a prevzali väčší podiel zodpovednosti za obranu a bezpečnosť, keďže ruská vojna na Ukrajine trvá už takmer tri roky, napísala agentúra Bloomberg.

Počas pondelkovej návštevy Bruselu na neformálnom stretnutí Európskej rady bude Starmer naliehať na lídrov, aby niesli viac bremena obrany kontinentu pred zvýšenými hrozbami zo strany Moskvy. Vyzve tiež blok, aby udržal vojenskú podporu pre Ukrajinu, uvádza sa podľa Bloombergu vo vyhlásení jeho úradu.

Na stretnutie ide s tým, aby spolu s európskymi partnermi pritlačil na Rusko, znížili jeho príjmy z predaja energetických surovín a zamerali sa na firmy, vyrábajúce rakety.

Počas debaty s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v nedeľu Starmer zdôraznil, že je dôležité zabezpečiť, aby Ukrajina „bola v nadchádzajúcich mesiacoch v čo najsilnejšej pozícii“, aby sa akákoľvek mierová dohoda na ukončenie vojny s Ruskom „dala dosiahnuť prostredníctvom sily“, uviedol britský The Guardian.

6:10 Prezidenti a premiéri členských štátov Európskej únie budú v pondelok na neformálnom summite v bruselskom paláci Egmont rokovať o európskej obrane a posilnení unijných obranných schopností v reakcii na aktuálne bezpečnostné hrozby. Rokovania, ktoré sa majú uskutočniť za čo najmenšej prítomnosti médií, zvolal predseda únijných summitov António Costa a zúčastnia sa na ňom aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a britský premiér Keir Starmer.

Pôjde pritom o vôbec prvé podobné stretnutie únijných lídrov zamerané na tému obrany, rovnako aj prvý summit po nástupe nového amerického prezidenta Donalda Trumpa a tiež prvú podobnú schôdzku s britským premiérom od odchodu Británie z EÚ spred piatich rokov.

„Verím, že zdieľame podobné hodnotenie hrozieb, ktorým Európa čelí. Ruská agresia proti Ukrajine priviedla späť na náš kontinent vojnu vysokej intenzity. Táto agresia porušuje základné princípy medzinárodného práva a ohrozuje európsku bezpečnosť, spolu s hybridnými a kybernetickými útokmi na členské štáty a ich ekonomiky a spoločnosti,“ napísal predseda Európskej rady v pozývacom liste pre únijných lídrov. „Mier v Európe závisí od toho, či Ukrajina získa komplexný, spravodlivý a trvalý mier,“ dodal a spomenul aj situáciu na Blízkom východe.

Európa by mala byť odolnejším a spoľahlivejším aktérom v oblasti bezpečnosti a obrany a mala by sa tak stať aj silnejším transatlantickým partnerom. Diskusia by podľa Costu mala vychádzať z dvoch zásad. Prvou je, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú obranu a druhou potom, že štáty EÚ majú spoločný záujem na tom viac spolupracovať, práve čo sa týka obranného priemyslu.

„Členské štáty budú vždy zodpovedné za svoje ozbrojené sily. Zároveň je v našom spoločnom záujme užšie spolupracovať na európskej úrovni, aby sme maximalizovali úspory z rozsahu a znížili náklady, zaručili interoperabilitu, zabezpečili stabilný a dlhodobý dopyt – a tým aj väčšiu predvídateľnosť pre náš priemysel – a zabránili duplicitám,“ napísal predseda únijných summitov.

Unijní prezidenti a premiéri by sa tak mali zamerať najmä na tri oblasti – na rozvoj európskych obranných schopností, ako aj na financovanie európskej obrany vrátane mobilizácie súkromných zdrojov a otázok, ako najlepšie využívať rozpočet EÚ, ako aj na posilnenie a prehĺbenie partnerstiev s európskymi partnermi z NATO aj mimo Európskej únie.

Vzhľadom na to, že ide o stretnutie neformálne, nebudú z neho žiadne písomné závery či deklarácie a predseda Európskej rady si tak od nej sľubuje nerušenú a oveľa otvorenejšiu diskusiu lídrov, z ktorej by mala vzísť usmernenia pre ďalšie kroky. Na rokovaní sa bude zúčastňovať aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.

Práve Kallasová teraz spoločne s eurokomisárom pre obranu Andriusom Kubiliusom pracuje na vypracovaní takzvanej Bielej knihy o budúcnosti európskej obrany, ktorá by mala byť zverejnená pravdepodobne ku koncu marca či na začiatku apríla.

Rokovania sa začnú dopoludnia debatou s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolaovou, následne bude prezidentov a premiérov dvadsaťsedmičky čakať prvá debata na tému najmä vzťahov so Spojenými štátmi, po nej je v pláne pracovný obed s generálnym tajomníkom NATO Marekom Rutteom.

Popoludní potom únijných lídrov čaká ďalšia diskusia na tému európskej obrany a od 19.00 h pracovná večera s britským premiérom Keirom Starmerom. „Spojené kráľovstvo je kľúčovým partnerom Európskej únie, najmä v oblasti obrany. Očakávam, že sa diskusia zameria práve na tento rozmer našich vzťahov,“ poznamenal k tomu predseda Európskej rady.

V dohľadnej dobe, pravdepodobne v máji, by sa potom mal konať summit Európskej únie a Británie. Zatiaľ nie je rozhodnuté, či v Bruseli či v Londýne. Európska obrana by mala byť témou aj júnového pravidelného summitu EÚ, ktorý je v pláne na 26. a 27. júna.