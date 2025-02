Orbán prijme v Budapešti kandidátku nemeckej AfD na post kancelárky Weidelovú

„Berlín bol vždy mestom múrov. Je čas zbúrať ďalší!“ napísal Orbán k avizovanej návšteve Weidelovej, ktorá je kandidátkou AfD na post kancelárky.

Server mfor.hu v tejto súvislosti uviedol, že stretnutie iniciovala Weidelová, ktorá telefonovala Orbánovi.

Maďarský ministerský predseda v pondelkovom rozhovore pre švajčiarsky nemeckojazyčný denník Neue Zürcher Zeitung povedal, že AfD by mohla získať až 20 percent hlasov. „Ak so mnou chce líder tejto strany hovoriť, prečo by som to odmietol? Ak by sa ozval Olaf Scholz, prijal by som ho tiež, ale toto nehrozí,“ dodal.

AfD, ktorú jej kritici označujú za pravicovo populistickú, sa vo svojom volebnom manifeste hlási okrem iného aj k „obnoveniu nerušeného obchodu s Ruskom“.

V predvolebných prieskumoch je strana aktuálne na druhom mieste s 19 až 20 percentami pred konzervatívnym blokom CDU/CSU s 31-percentnou podporou. Na treťom mieste sú sociálni demokrati odchádzajúceho nemeckého kancelára Olafa Scholza s 15 percentami a na štvrtom Zelení so 14-percentnou podporou. Predčasné parlamentné voľby sa v Nemecku uskutočnia 24. februára.