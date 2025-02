Na Slovensko neprídu. Trump a Putin by sa mohli stretnúť v arabskej krajine, napísal Reuters

Stretne sa americký prezident Donald Trump so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom? Podľa agentúry Reuters to nebude na Slovensku, hoci ruský vládca to po nedávnej návšteve premiéra Roberta Fica v Moskve nevylúčil.

Vyzerá to však tak, že Trump a Putin pôjdu do úplne inej časti sveta. „Rusko považuje Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty (SAE) za možné miesta konania summitu,“ napísal Reuters. Agentúra sa odvoláva na dva ruské zdroje, ktoré sú vraj oboznámené s diskusiami týkajúcimi sa možnej schôdzky.

Ukrajinské špeciálne jednotky bojujú proti Rusom Video Zdroj: TV Pravda

Samozrejme, hlavnou témou stretnutia Trump-Putin by mala byť ruská vojna proti Ukrajine. V tejto súvislosti cez víkend prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev nesmie nikto vylúčiť z rokovaní.

„Môžu mať vlastné vzťahy, ale hovoriť o Ukrajine bez nej je nebezpečné pre všetkých,“ povedala pre agentúru AP hlava štátu na adresu Trumpa a Putina. Zelenskyj si to predstavuje tak, že by sa najprv stretol s vládcom Oválnej pracovne, a potom v nejakom formáte s predstaviteľmi Kremľa.

„Rád by som videl za rokovacím stolom Spojené štáty americké, Ukrajinu a Rusov. A aby som bol úprimný, mal by tam byť aj hlas Európskej únie. Myslím si, že by to bolo spravodlivé a efektívne. Ale ako to dopadne? Neviem,“ pripustil Zelenskyj

Podľa agentúry Reuters vysokopostavení ruskí predstavitelia v posledných týždňoch navštívili Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty. Jeden zdroj uviedol, že v Moskve stále existuje určitá opozícia voči myšlienke, že by sa summit konal v jednej zo spomenutých arabských krajín. Niektorí ruskí diplomati a ľudia z tajných služieb poukazujú na úzke vojenské a bezpečnostné väzby, ktoré má Washington s Rijádom a Abú Zabí.

Na druhej strane sa Moskva na arabské krajiny určite nemôže sťažovať. Dubaj v Spojených arabských emirátoch sa stal od veľkej vojny proti Ukrajine miestom, kde ruský biznis nerušene prekvitá.

„Saudská Arábia a SAE nereagovali na žiadosti o reakciu. Kremeľ to odmietol komentovať. Trump aj Putin však nadviazali priateľské vzťahy s vládcami Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov,“ informoval Reuters. Rijád minulý rok pomohol zorganizovať najväčšiu výmenu väzňov medzi Západom a Ruskom od konca studenej vojny.

Dôležitý je aj iný fakt. Ani jedna z arabských krajín nepodporuje existenciu Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý na Putina vydal zatykač. Šéf Kremľa sa teda pri prípadnej návšteve nemusí obávať toho, že by ho zatkli.

Reuters pripomenul, že ruský analytik Fjodor Lukjanov, tvrdí, že Trump s Putinom nemajú veľmi na výber, čo sa týka miesta schôdzky.

„Na strane Ukrajiny je zapojený takmer celý Západ. Preto všetky tradičné miesta, kde sa takéto veci odohrávali, ako Helsinki, Ženeva a Viedeň, nie sú vhodné,“ citovala ruská oficiálna agentúra TASS Lukjanova, ktorý je riaditeľom výskumu Valdajského diskusného klubu, ktorého členovia sa pravidelne stretávajú s Putinom.

Analytik tvrdí, že hoci Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, obe sú veľmi blízkymi spojencami USA, čo z ruskej strany vyvoláva určité otázky. „Ako miesta na rokovania sú však asi celkom predstaviteľné,“ dodal Lukjanov.