Zásah do hlavy i do srdca a odtrhnutá noha. Ako atentátnik prenikol do stráženej zóny v Moskve? A pomohla zabiť nepriateľa Ukrajiny mladá žena?

Rodáka z Arménska, ktorý mal 46 rokov, zlikvidoval dosiaľ neznámy páchateľ v pondelok dopoludnia v Moskve. V Kyjeve ho označovali za nepriateľa, čiže takmer určite sa ho rozhodli odstrániť ukrajinské tajné služby. Sarkisjan sa najprv zviditeľnil počas dramatických dní revolučného Majdanu na prelome rokov 2013 a 2014, neskôr bolo zase o ňom počuť po februári 2022, keď ruská armáda vtrhla na ukrajinské územie. O minulosti Arména pochádzajúceho z Jerevane ešte bude reč, najprv si zhrňme podstatné informácie, ktoré sú o atentáte zatiaľ známe.

Ukrajinské špeciálne jednotky bojujú proti Rusom Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Agentúra TASS napísala, že podľa vyšetrovateľov výbušné zariadenie niekto nastražil vo vežiaku v pondelok ráno. Dodala, že explózia mala silu porovnateľnú s 300 až 400 gramami TNT. Prvé správy uvádzali, že výbuch nastal v šachte výťahu, ale bolo to inak. K explózii došlo na prízemí vo vstupnej hale vežiaku. Jeden z nájomníkov pre Komsomolskú pravdu poznamenal, že smrtiaca pasca mohla byť nastražená za kreslom alebo za gaučom vo vstupnej hale. Kriminalisti zatiaľ nespresnili, kde presne na prízemí nastal výbuch.

Kúpiť byť v Šarlátových plachtách si môžu dovoliť iba bohatí ľudia. Dokazuje to cenová ponuka na webových stránkach moskovských realitných agentúr. Napríklad 3-izbový byt s rozlohou až 184 štvorcových metrov stojí 100 miliónov rubľov, čo v prepočte vychádza na 980-tisíc eur (z inzerátu nie je jasné, či ide len o plochu na bývanie alebo je v tom započítaná prípadne aj terasa, respektíve garážové státie).

Vo vežiaku zadunelo, keď mal Sarkisjan namierené na parkovisko. Bolo to pred 10. hodinou. Ak je opodstatnená verzia vyšetrovateľov, že nálož niekto priniesol v pondelok ráno, objavili sa už prvé svedectvá z toho času o možnom páchateľov atentátu? Zatiaľ jedno, o ktorom informoval kanál Mash na sociálnej sieti Telegram: „Jedna obyvateľka domu videla neznámu ženu na prízemí, keď vychádzala von okolo 9.20. Keď si nájomníčku všimla, spanikárila a odvrátila svoju tvár." Svedkyňa povedala, že podozrivá bola veľmi mladá žena s dlhými vlasmi a mala na sebe oblečený kabát čiernej farby.

Vyšetrovatelia možno už majú jasno v hlave, kto priniesol nálož. V celom areáli funguje bezpečnostný kamerový systém a samozrejme, že pokrýva aj priestor haly na prízemí. Viaceré ruské médiá predpokladajú, že človek, ktorý tam umiestnil výbušninu, zároveň namontoval miniatúrnu videokameru. Tá by upozornila na to, že Sarkisjan sa objavil na prízemí a tak by už len stačilo odpáliť nálož na diaľku.

Výbuch zabil dvoch ľudí: spolu s Arménom zomrel jeho ochrankár. „Sarkisjanovi poskytli prvú pomoc obyvatelia vežiaku, ktorí sa snažili zastaviť mu krvácanie," podotkol server Izvestia. Utrpel však zranenia nezlučiteľné so životom. Explózia mu zasiahla hlavu i srdce a odtrhla mu časť ľavej nohy. Zomrel tri hodiny po prevoze do nemocnice.

Komsomolská pravda napísala, že areál Šarlátových plachiet je dôkladne strážený. Esbéeskári púšťajú iba autá tamojších obyvateľov, respektíve by sa doň nemal dostať nikto bez súhlasu nájomníkov. Zjavne sa však nedá hovoriť o prísnom režime stráženia, pretože do obytnej zóny sa bez problémy dostávajú kuriéri, ktorí roznášajú objednanú stravu a iný tovar. Médiá usudzujú, že páchateľ (či už muž alebo žena) prekĺzol ako kuriér na motocykli alebo na elektrokolobežke.

Otázne je však, ako sa potom dostal dovnútra vežiaku so zamykacími dverami. Vyšetrovatelia nateraz hovoria o trestnom čine vraždy, ale pripúšťajú, že klasifikáciu zmenia na teroristický útok.

Sarkisjan zrejme býval v Šarlátových plachtách zhruba šesť mesiacov, čo vyplynulo z tvrdenia jedného nájomníka, ktorý ho stretával v areáli. „Vždy chodil s ochrankármi, títo muži stále nosievali nejaké kufríky," povedal pre Komsomolskú pravdu. „V hale na prízemí sú dve kreslá, hovorí sa, že niekto tam za jedno z nich mohol ukryť nálož," dodal nájomník.

Esbéeskári si zapisujú každého, kto autom prichádza do areálu (nájomníci vopred informujú strážnikov o očakávanej návšteve). Komsomolská pravda však upozornila, že kuriérov púšťajú bez kontroly.

A aká bola minulosť Sarkisjana? Keď odišiel z rodného Arménska, zamieril do Horlivky, čo je ukrajinské mesto, ktoré sa nachádza v Doneckej oblasti. Zjavne tam rozbehol úspešný biznis, patrila mu napríklad reštaurácia, podnikal vo viacerých oblastiach. V Horlivke sa o ňom hovorilo, že je miestna sivá eminencia: kamarátil sa s jedným poslancom, ktorý dobre vychádzal s vtedajším prezidentom Viktorom Janukovyčom.

Na Ukrajine v roku 2014 po páde Janukovyča vyhlásili medzinárodné pátranie po Sarkisjanovi. „Bol známy tým, že na Majdan v Kyjeve posielal tituškov," pripomenula agentúra UNIAN. Tituškovia bola prezývka platených provokatérov, ktorí mali za úlohu počas demonštrácií proti Janukovyčovmu režimu vyvolávať násilnosti, aby polícia získala zámienka tvrdo zasiahnuť. (Prezývku odvodili od majstra bojových umení Vadyma Titušku, ktorý v máji 2013 so skupinou stúpencov Janukovyča brutálne napadol dvoch novinárov).

V septembri 2022, čo bolo niekoľko mesiacov od začiatku invázie Rusov na Ukrajinu, Sarkisjan zakladal bojový oddiel, ktorý sa začlenil do zložiek ruskej armády. Dal mu názov ArBat. Nemalo by ísť o narážku na známu veľkú ulicu v Moskve, ale o spojenie prvých písmen z týchto dvoch slov: arménsky a batalión (v slovenčine zastaraný výraz), čiže prápor. Agentúra UNIAN tvrdí, že ruské velenie presunulo ArBat do Kurskej oblasti, keď do nej vlani v lete vtrhli ukrajinskí vojaci, ktorí doteraz ovládajú časť tohto ruského územia.